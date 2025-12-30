Sabato 27 dicembre si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sabbioneta Heritage. Gli interventi del Presidente, Giani Fava, del Direttore, Laura Nardi, e del Direttore Artistico, Ezio Zani, hanno messo in evidenza gli ottimi risultati della gestione 2025 e da lì si ripartirà per progettare il 2026.

La mostra di Juergen Teller, “7 1/””, il cui budget si è chiuso con un sostanziale pareggio tra costi e ricavi grazie all’ottimo risultato della campagna sponsor che ha visto fondazioni bancarie, Regione Lombardia e sponsor privati impegnati a sostenere il progetto, è stata al centro della relazione del Direttore Artistico Ezio Zani, che ha richiamato l’attenzione sull’imponente attenzione mediatica nazionale e internazionale che l’evento ha saputo garantire a Sabbioneta, confermando il trend positivo di afflusso di visitatori sulla Città già registrato l’anno precedente.

Il dibattito ha quindi coinvolto tutti i consiglieri, rappresentanti Fondazione, Comune, Pro Loco e Parrocchia di Sabbioneta.

Nel 2026, l’indirizzo sarà quello di ripensare gli spazi unici che la città patrimonio Unesco custodisce: con Palazzo Giardino individuato come sede privilegiata delle esposizioni temporanee (due quelle su cui si sta ragionando per il 2026), Palazzo Ducale concentrerà nelle sue sale la narrazione della storia sabbionetana e della figura di Vespasiano Gonzaga, mentre il Museo del Ducato si dedicherà all’approfondimento della vita spirituale e religiosa della comunità nei secoli.

Nel corso del Cda è stata approvata la nuova convenzione che regola i rapporti tra Fondazione Sabbioneta Heritage e Parrocchia di Sabbioneta in ordine all’utilizzo e alla valorizzazione dei monumenti di quest’ultima, che saranno oggetto di riformulazione nelle modalità operative. A margine del cda si è provveduto, quindi, alla sottoscrizione della convenzione pluriennale che avrà effetto a far data dal primo gennaio 2026.

Altro punto all’ordine del giorno: la regolarizzazione di alcune figure in capo alla Fondazione.

Nella mattinata di sabato 20 dicembre, si era già riunita l’Assemblea dei Sostenitori, composta dal Presidente, dai fondatori e dai sostenitori della Fondazione, incaricata da statuto di formulare pareri consultivi e proposte su attività, programmi e obiettivi. Ai fondatori Comune, Pro loco e Parrocchia di Sabbioneta, alla presenza dei membri del Consiglio di amministrazione, erano state illustrate le proposte di organizzazione e programmazione per il 2026.

Bisognerà ora attendere il 9 febbraio (ore 18), data di convocazione del Consiglio di Indirizzo, per l’approvazione definitiva della programmazione ipotizzata, che a quel punto potrà essere ufficializzata.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata