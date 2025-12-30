Il periodo delle festività natalizie è stato vissuto da volontari e sostenitori dell’associazione di cooperazione internazionale New Tabor all’insegna della condivisione e della socialità. Un’occasione per scambiarsi gli auguri che è servita sia a fare il punto dopo un anno di traguardi e risultati conseguiti dall’Odv con sede a Viadana, sia a raccogliere ulteriori fondi per le attività di questa importante realtà del volontariato che opera nel Sud del mondo.

Da parte del presidente don Paolo Tonghini è stato espresso un ringraziamento nei confronti di tutti coloro che hanno partecipato all’evento, ospitato al ristorante pizzeria “BaciamiAncora” di Cogozzo, sede della cena dell’associazione. Don Tonghini ha manifestato la propria gratitudine anche nei confronti “di chi ha donato per la lotteria, di chi ha aiutato nella vendita dei biglietti e delle persone che hanno contribuito con la loro generosità. Grazie a chi – ha continuato l’esponente di New Tabor – nel nascondimento e con umiltà, dona tempo, energie, soldi, forze e intraprendenza durante tutto l’anno”.

Sulle donazioni raccolte nel corso della cena a scopo benefico, il presidente ha aggiunto: “Le offerte raccolte ci hanno permesso di continuare con i nostri progetti di adozione in Congo ed ora anche ad Haiti”.

L’azione di sostegno dell’Odv di Viadana verso chi opera in prima linea negli avamposti più difficili del mondo si estende anche ad altri contesti: “In questi giorni abbiamo inviato aiuti anche alla nostra missione in Pakistan, nella Diocesi di Multan, nel Punjab meridionale, dove nella primavera scorsa abbiamo ristrutturato la cappella della parrocchia di San Domenico. Ora, come regalo di Natale, abbiamo provveduto alla sistemazione dell’impianto audio della cappella. Grazie a chi c’è stato e a chi sostiene i nostri volontari, sempre pronti a servire i più poveri in tante parti del mondo dove la nostra associazione è presente e operativa”.

L.C.

© Riproduzione riservata