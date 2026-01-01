È una tradizione ormai consolidata a Martignana di Po, quella del brindisi, durante le festività natalizie, promosso dall’amministrazione comunale, che consegna così la Costituzione italiana ai giovani classe 2007, ossia quanti nel 2025 hanno compiuto 18 anni. Iniziativa svolta alla presenza di numerosi esponenti delle istituzioni locali.

“Come tutti gli anni, per la vigilia di Natale, ci incontriamo un po’ di tempo per dare ai giovani di 18 anni la Costituzione italiana, e consentire di fare il loro ingresso come maggiorenni nella società civile. È un breve incontro, però sempre abbastanza partecipato” spiega il sindaco Alessandro Gozzi.

Un momento significativo che quest’anno si è arricchito inoltre dell’annuncio di un bando pensato per premiare i ragazzi che si impegnano di più in ambito scolastico, illustrato dal consigliere Jessica Bernardelli. “Ci teniamo a ricordare a loro quanto è importante che crescano dal punto di vista culturale, perché questo gli servirà sicuramente nel mondo del lavoro, nella società, per comprendere il prossimo e per avere obiettivi sempre più alti”.

Con l’occasione poi il primo cittadino, Alessandro Gozzi, ha ringraziato ufficialmente le associazioni di volontariato attive sul territorio attraverso un brindisi insieme ai rappresentanti delle realtà aderenti.

Federica Priori (video Alessandro Osti)

