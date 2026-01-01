Un modo per spiegare l’istituzione scolastica sotto una chiave diversa, raccontata dai ragazzi per i ragazzi. È stata una mattinata ricca di colore e divertimento, quella di sabato nelle aule del plesso di Torre dei Picenardi, con la scuola media che ha aperto le sue porte con un particolare open day che torna dopo il successo dello scorso anno. “Tutto parte – spiega il sindaco di Torre Marcello Volpi – dall’istituto comprensivo di Piadena Drizzona, la scuola che, per attrarre nuovi iscritti, ha voluto puntare su diversi laboratori con protagonisti gli stessi studenti, accompagnati da docenti e aiutanti. E’ una giornata in cui organizziamo dei laboratori aperti al territorio e dove mostriamo ai ragazzi delle scuole primarie modalità differenti di fare didattica. I ragazzi si cimentano in queste varie attività in collaborazione con i ragazzi della secondaria che fanno un po’ da tutor”.

“Una bellissima mattinata direi, molto viva, dinamica, partecipata, molto attiva – prosegue Volpi – con tanti laboratori e ne sono felice. Vedere questa gioia tra i corridoi della scuola è assolutamente una cosa positiva. Tanti bambini e tante bambine impegnate nei laboratori, tra lezioni di musica e di arte, piccole e importanti pillole di scienza nell’aula da poco terminata o all’aperto nei nuovi orti didattici, perché a volte per conquistare i più giovani basta un poco di sanno divertimento e curiosità. Al fine di svolgere l’open day abbiamo pensato a un laboratorio molto interessante. Siamo riusciti a creare un percorso tra elementari e scuole medie utilizzando l’orto come punto focale siamo riusciti a lavorare anche nel laboratorio di scienze che abbiamo recentemente allestito”.

“In questo modo – conclude il primo cittadino – abbiamo una tipologia di approccio esperienziale in cui i ragazzi hanno una visione a 360 gradi di come deve lavorare la scuola: deve essere un’attività multidisciplinare che permette ai ragazzi di comprendere meglio come funziona il mondo dall’italiano alle scienze alle lingue che si fondono tutte come in un unico sistema”.

Andrea Colla

