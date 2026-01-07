Ultime News

Cronaca

Ex studentessa del Polo Romani
vince 'La Ruota della Fortuna'

Ha studiato a Casalmaggiore al Liceo Linguistico; dopo la maturità conseguita al Polo Romani, la decisione di arruolarsi nell’Esercito, passaggio che ha aperto al successivo approdo nell’Arma dei Carabinieri in qualità di maresciallo.

Martina Lisuzzo, nata a Parma e cresciuta a Casalmaggiore, è attualmente di stanza a Pesaro mentre parte della famiglia vive a Lascari, in Sicilia, centro vicino a Cefalù.

La concorrente ha partecipato alla puntata de La Ruota della Fortuna in onda su Canale Cinque martedì 6 gennaio, tra i programmi di punta di Mediaset condotto da Gerry Scotti con Samira Lui. Martina ha vinto la puntata, laureandosi campionessa. Per lei 25.300 euro, saliti a 30.300 euro dopo la manche alla Ruota delle Meraviglie. Ad accompagnarla in studio Simone, il fratello minore.

La concorrente con Gerry Scotti per ‘La Ruota delle Meraviglie’

 

 

