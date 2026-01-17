Dopo il successo – fondamentale per il proseguimento della stagione – ottenuto in trasferta a Rovigo, i gialloneri si preparano a tornare in campo allo Zaffanella per proseguire nell’importante cammino intrapreso. La squadra vuole dare seguito alle ultime prestazioni, facendo leva su compattezza, fiducia nei propri mezzi e un’identità di gioco ormai ben definita.

I giocatori rivieraschi sono consapevoli del valore della sfida che l’attende: di fronte ci sarà un avversario ben organizzato e competitivo, capace di mettere alla prova concentrazione e tenuta per l’intero arco degli ottanta minuti. Il Rugby Viadana 1970 dovrà quindi mettere in campo una prestazione attenta e concreta, senza cali di intensità.

Per l’appuntamento allo Zaffanella, lo staff tecnico ha optato per una formazione bilanciata, in cui esperienza e dinamismo si integrano. Il pacchetto di mischia garantisce solidità, mentre il reparto arretrato è pronto a cogliere ogni opportunità che la partita saprà offrire. Il sostegno del pubblico di casa rappresenterà un valore aggiunto importante, chiamato a spingere la squadra in un altro match di grande rilevanza nell’economia della stagione.

Formazione Rugby Viadana 1970: Morosini, Ciardullo, Orellana, Jannelli (C), Ciofani, Ferro, Jelic, Segovia, Fernandez Gil, Boschetti, Sommer, Loretoni, Oubina R., Casasola, Mistretta.

A disposizione: Caro Saisi, Olivari, Vallesi, Bruni, Gamboa, Di Chio, Frutos Macchi, Zaridze.

L.C.

