Lo Sportello badanti e babysitter dell’Azienda Speciale Consortile Oglio Po offre consulenza gratuita alle famiglie residenti nei dieci Comuni consorziati (Bozzolo, Commessaggio, Dosolo, Gazzuolo, Marcaria, Pomponesco, Rivarolo Mantovano, Sabbioneta, San Martino dall’Argine e Viadana) per accedere alla richiesta di bonus assistenti familiari della Regione Lombardia, misura finalizzata a sostenere economicamente gli oneri retributivi in carico alle famiglie che si avvalgono delle prestazioni di assistenti familiari qualificati.

Per poter far domanda on-line e richiedere tale contributo è necessario avere i seguenti requisiti:

Avere una badante assunta con contratto da 12 mesi e che sia regolarmente iscritta allo sportello territoriale di riferimento (contattare lo sportello per verificarlo e ottenere la ricevuta di iscrizione)

12 buste paga con ricevuta di pagamento

ISEE uguale o inferiore ai 35.000€

→ Il bonus è compatibile con le misure B1 e B2;

→ NON è compatibile con la Misura “Home Care” dell’INPS.

Fissando un appuntamento gratuito con lo Sportello badanti sarà possibile verificare se si ha i requisiti necessari per poter accedere al contributo ed essere guidati nella procedura on-line. Lo Sportello badanti risponde al n. di telefono 0375/240085 (ricevimento al pubblico previo appuntamento martedì 9.00 – 13.00 e venerdì 8.30 – 12.30) e alla e-mail serviziosportellobeb@gmail.com.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata