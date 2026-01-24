Asola, nuovo allestimento
alla Biblioteca "A.Torresano"
Dal 25 gennaio “La tua biblioteca si fa più grande” alle 16,30 inaugurerà, infatti, il nuovo allestimento della biblioteca “A. Torresano” realizzato con il contributo di Regione Lombardia, nell’ambito dell’Avviso Unico 2025.
Il progetto di riallestimento vuole far emergere il ruolo inclusivo e ricreativo della biblioteca attraverso un ripensamento generale degli spazi, ovvero la riorganizzazione dell’ingresso, la creazione di un nuovo spazio accoglienza e la revisione della sala della saggistica.
Nella giornata inaugurale di riapertura, prevista per domenica 25 gennaio, dopo i saluti della autorità alle 16,45 interverrà Marco Ardesi. Il Direttore di BiCO | Biblioteca di Concesio proporrà ai presenti un focus su Come fare innovazione in Biblioteca; a seguire il taglio del nastro.
Gli eventi inaugurali continueranno nei giorni successivi:
- venerdì 30 gennaio alle ore 21.00 è in programma Consigli di lettura per il nuovo anno a cura di Elsa Riccadonna, Charta Coop.
- domenica 1 febbraio alle ore 16.00 si terrà il laboratorio per famiglie Che capolavoro! Bruno Munari, sculture da viaggio a cura di Arianna Maiocchi, Charta Coop.
- mercoledì 11 febbraio alle ore 21.00 chiuderà la rassegna Tour de France. La traduzione in editoria a cura di Prehistorica Editore.
Per ulteriori informazioni sui vari appuntamenti, tutti ad ingresso libero, è possibile contattare il numero 0376720645 o inviare una mail a biblioteca@comune.asola.mn.it.
redazione@oglioponews.it