“Mantova e Sabbioneta. Un patrimonio per tutti”, iniziative 2026

Partono le iniziative aperte al pubblico nell’ambito del progetto “Mantova e Sabbioneta. Un patrimonio per tutti”, realizzato con il contributo di Avviso Unico Cultura 2025 di Regione Lombardia, che propone un nuovo modo di conoscere e interpretare il sito Unesco attraverso esperienze partecipative, inclusive e aperte alla cittadinanza.

Le prime iniziative in programma sono quelle di “Sguardi Laterali. Camminare, osservare, raccontare la città”, curate dall’Associazione Dove sei Tu. Il progetto si articola in tre passeggiate urbane sensibili, pensate come esperienze di esplorazione lenta e consapevole dello spazio urbano. Durante i percorsi i partecipanti saranno invitati a raccogliere fotografie, parole, impressioni e frammenti di memoria, dando forma a una narrazione collettiva dei luoghi. Alle passeggiate seguirà un workshop creativo che porterà alla realizzazione di una mappa emozionale del sito Unesco Mantova e Sabbioneta, strumento simbolico e partecipato capace di restituire lo sguardo plurale di chi vive la città.

Gli appuntamenti si svolgeranno sempre il sabato pomeriggio con inizio alle 15. Il primo incontro è in programma il 24 gennaio a Mantova, con ritrovo in piazza Sordello davanti a Palazzo Ducale. Seguirà l’appuntamento del 7 febbraio a Sabbioneta, presso l’Infopoint di Palazzo Giardino, e quello del 21 febbraio a Mantova, a Palazzo Te. Il percorso si concluderà il 7 marzo al Maca – Palazzo di San Sebastiano di Mantova, dove verrà realizzata un’opera collettiva come esito finale dell’esperienza e testimonianza concreta del lavoro svolto. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’associazione al numero 3385425079 (telefono e WhatsApp) o all’indirizzo e-mail ass.doveseitu@gmail.com.

Accanto alle passeggiate urbane, il progetto propone anche le attività curate dall’Associazione Amici Ludici, che porteranno il linguaggio del gioco al centro del racconto del patrimonio.

Con “Giochiamo con la città” saranno organizzate sessioni di gioco rivolte a tutte le età, dedicate alla scoperta di Mantova, Sabbioneta e della storia dei Gonzaga per invitare i partecipanti a osservare la città con occhi nuovi attraverso dinamiche ludiche e narrative.

Gli incontri si svolgeranno dalle 16.30 alle 18.30 nelle seguenti giornate: 31 gennaio e 13 febbraio presso Forme – Spazio Ibrido (via Chiassi 79 a Mantova); 27 febbraio e 14 marzo presso Maca – Palazzo di San Sebastiano di Mantova. Le sessioni di gioco sono aperte a tutti, dai 7 anni fino all’età adulta. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’associazione al numero 3405310586 o all’indirizzo e-mail amiciludici05@gmail.com.

“Grazie alla collaborazione con Smart Idea, Associazione Dove sei Tu e Associazione Amici Ludici Aps – ha sottolineato l’assessora all’Unesco del Comune di Mantova Alessandra Riccadonna – è stato possibile realizzare un ricco calendario di eventi che accompagnerà cittadini e visitatori alla scoperta del patrimonio culturale non solo come luogo da osservare, ma come spazio da attraversare, raccontare e condividere”.

“Il progetto ‘Mantova e Sabbioneta. Un patrimonio per tutti’ – ha detto il sindaco di Sabbioneta Marco Pasquali – punta a rafforzare il legame tra comunità e patrimonio culturale, promuovendo nuove forme di partecipazione e valorizzazione del sito Unesco come luogo vivo, accessibile e partecipato”.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata