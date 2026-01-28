Furti, rapine, spaccio: arrestato pregiudicato 32enne dai Carabinieri di San Giovanni

Nel pomeriggio di martedì 27 gennaio i Carabinieri della Stazione di San Giovanni in Croce hanno arrestato un uomo di 32 anni, pregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Corte d’Appello di Bologna, che sostituisce la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale.

Il destinatario del provvedimento dovrà scontare una pena di nove anni, un mese e venti giorni di reclusione e un anno e tre mesi di arresto per più condanne, divenute definitive ed esecutive, relative a rapine commesse a Verona e Bologna nel 2013 e nel 2017, ricettazione in Sardegna nel 2012, furti aggravati a Milano nel 2020, violenze e resistenze a pubblico ufficiale a Cuneo, Pisa e Pavia, spaccio di stupefacenti a Pavia nel 2023, porto di armi o oggetti atti a offendere a Milano nel 2020, porto di arnesi da scasso a Pavia, furti in provincia di Parma nel 2016 e altri reati.

L’uomo era stato condannato più volte in via definitiva e stava scontando, in affidamento in prova, un cumulo di pene concorrenti. Recentemente la Corte d’Appello di Bologna lo ha condannato in via definitiva anche per la rapina commessa a Bologna nel 2017, ricalcolando la pena complessiva ancora da espiare per i fatti accertati, con scadenza nell’aprile 2033.

Tenuto conto che la pena complessiva, particolarmente elevata, non consentiva la prosecuzione della misura alternativa, l’Ufficio di Sorveglianza di Milano ha disposto la carcerazione. Di conseguenza, l’uomo è stato arrestato e accompagnato presso la casa circondariale di Cà del Ferro.

