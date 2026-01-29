Il Villaggio Olimpico in biblioteca nel vivo: il 31 c'è Devicenzi

Le Olimpiadi Invernali sono ormai alle porte: il 6 febbraio a Milano verrà acceso il braciere di San Siro, dando ufficialmente il via ai Giochi di Milano-Cortina. E anche Casalmaggiore non resta a guardare. Se è vero che il passaggio della fiaccola si è svolto a pochi chilometri di distanza, tra Viadana e Brescello, è altrettanto vero che in città prende forma un ricco calendario di appuntamenti legati al progetto del Villaggio Olimpico in Biblioteca.

A spiegare l’iniziativa è Vittorio Rizzi, direttore della Biblioteca Mortara: «Si tratta di un progetto finanziato da Regione Lombardia per creare occasioni di approfondimento culturale attorno alle prossime Olimpiadi Invernali. Cercheremo di avvicinare le tematiche sportive da un punto di vista molto generale e culturale, dando spazio anche alle esperienze individuali degli atleti, che spesso restano ai margini delle cronache sportive. L’obiettivo è affrontare l’esperienza olimpica a 360 gradi, non solo come fenomeno atletico, ma come aspetto del costume e della cultura».

Il primo incontro si è svolto all’Auditorium Santa Croce e ha visto la partecipazione dei campioni Gianluca Farina, Simone Rainieri e Alessandra Montesano. Il secondo appuntamento, invece, si è tenuto in biblioteca con la campionessa paralimpica Giulia Ghiretti.

A fare il punto sul sostegno istituzionale è il sindaco di Casalmaggiore, Filippo Bongiovanni: «Il progetto è finanziato dalla Regione Lombardia con un contributo complessivo di 100 mila euro, di cui 20 mila destinati al Comune di Casalmaggiore per l’organizzazione di questi incontri sportivi dedicati ai nostri atleti olimpici e paralimpici, ma anche a presentazioni di libri che parlano di sport in vista delle Olimpiadi Invernali».

Il percorso culturale non si ferma qui: «È inoltre in corso – conclude il sindaco – una mostra al Museo del Bijou che, attraverso le maglie sportive, racconta un filo ideale tra Milano e Cortina».

E ci sono altri tre appuntamenti alle porte (31 gennaio, 14 e 28 febbraio), oltre all’introduzione di un maxischermo che, proprio in biblioteca Mortara, consentirà di seguire tutte le Olimpiadi in diretta. In particolare il 31 gennaio protagonista dell’incontro sarà Andrea Devicenzi, atleta, Performance Coach (professionista dell’allenamento alla prestazione) e formatore casalasco, autore del libro Credere all’impossibile.

Un’occasione per ascoltare un racconto in cui esperienza sportiva, disciplina quotidiana e costruzione della performance si coniugano con il tema della motivazione e della responsabilità personale: un dialogo pensato per chi pratica sport, per chi lo segue con passione e, più in generale, per chi è interessato al valore civile dell’impegno e della resilienza. Ingresso libero.

