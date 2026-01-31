Ancora un vortice, Sud nel mirino del maltempo: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Maltempo senza fine sull’Italia, specie al Sud. In questo weekend è infatti in transito un nuovo vortice ciclonico tra Sardegna, Sicilia e Calabria: pioggia, vento e mareggiate minacciano il territorio già colpito dalla furia del ciclone Harry. Sono queste le previsioni del tempo degli esperti per la giornata di oggi, sabato 31 gennaio, e per i giorni a venire.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma il passaggio di un nuovo vortice sulle stesse zone colpite dal Ciclone Harry: va subito detto che l’intensità sarà ovviamente molto minore ma sorprende, fino alla fine, la dinamicità di questo mese di gennaio 2026.

Entro la tarda mattinata di oggi, arriverà un nuovo intenso ciclone dall’Atlantico in grado di provocare nelle ultime 24 ore addirittura temporali forti sull’oceano nel cuore dell’Inverno.

Sull’Italia causerà piogge diffuse in Sardegna e poi in Sicilia, purtroppo anche nella zona della frana di Niscemi; dal pomeriggio il maltempo raggiungerà anche la Sicilia orientale e la Calabria ionica, colpendo i litorali distrutti dalle mareggiate di Harry.

Una situazione dunque da monitorare: le onde saranno alte 3-4 metri davanti alle coste meridionali della Sardegna, occidentali e meridionali della Sicilia; domenica mattina un mare molto mosso o agitato raggiungerà anche il settore ionico. Al largo, in particolare sul Canale di Sardegna, l’altezza massima dell’onda significativa sarà di 6-7 metri: come successo nelle ultime 48 ore, la situazione peggiore colpirà la Tunisia con raffiche di vento fino a 120 km/h.

Domenica il tempo migliorerà: dopo gli ultimi forti rovesci sulle regioni ioniche (tra Calabria e Sicilia) il vento gradualmente si attenuerà, le piogge diverranno sempre più isolate e dalla prossima settimana cambierà tutto.

“Mese nuovo, vita nuova”: con l’inizio di febbraio il tempo migliorerà al Sud e peggiorerà fortemente al Nord.

Sulle regioni settentrionali e sulle centrali tirreniche sono previsti 10 giorni di piogge e 10 giorni di nevicate intense in montagna: un’ottima notizia per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 anche se, a luoghi, forse ci sarà davvero troppa neve.

In sintesi, dunque, ci aspettiamo un weekend a tratti burrascoso sulle Isole Maggiori e in Calabria, qualche pioggia sparsa al Centro e una diffusa stabilità al Nord anche con nebbie (salvo qualche fenomeno sabato sul Basso Piemonte).

La notizia, dopo il weekend di vento e piogge del Sud, è l’arrivo di una lunga fase di maltempo a ripetizione: nei primi 10 giorni di febbraio si prevedono al Nord oltre 150-200 mm di pioggia (localmente anche sulle regioni tirreniche e in Sardegna) che, trasformati in fiocchi di neve, equivarranno a circa 150 cm di neve fresca sulle Alpi e sugli Appennini settentrionali.

Un carico di neve che aiuterà a combattere l’eventuale siccità primaverile-estiva, amplificata sempre più spesso dal Riscaldamento Globale.

Sabato 31. Al Nord: cielo nuvoloso, nebbioso in pianura al mattino. Al Centro: piovaschi sulle Adriatiche. Al Sud: piogge anche forti su Sardegna, Sicilia e Calabria, ventoso.

Domenica 1. Al Nord: irregolarmente nuvoloso. Al Centro: irregolarmente nuvoloso. Al Sud: dapprima instabile sulle Ioniche, poi sul basso Tirreno.

Lunedì 2. Al Nord: peggiora dal pomeriggio con piogge ad iniziare dal Nord-Ovest. Al Centro: piogge serali verso la Toscana, nubi altrove. Al Sud: velato, piogge in Sardegna.

Tendenza: perturbazione intensa tra martedì e mercoledì, anche con neve in pianura al Nord-Ovest.