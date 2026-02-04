Ultime News

4 Febbraio 2026 Ristrutturazione del Ponte sul fiume Oglio: incontro pubblico a Calvatone
4 Febbraio 2026 Atletica: 325 partecipanti ai Campionati Regionali Master Open di Casalmaggiore
4 Febbraio 2026 Giorno del Ricordo a Cremona e Crema: il valore della memoria per le nuove generazioni
4 Febbraio 2026 San Daniele Po nel mirino dei ladri: i malviventi scappano nei campi
4 Febbraio 2026 Furto alla filiale Allianz di Asola, 61enne segnalato all'Autorità Giudiziaria
Nazionali

Morto Mario Merlino, fu tra i protagonisti di Valle Giulia

(Adnkronos) – E’ morto a Roma Mario Merlino. Aveva 81 anni. Dopo avere militato in Avanguardia Nazionale, partecipando anche agli scontri di Valle Giulia del 1968, Merlino è stato tra i fondatori del Circolo anarchico 22 marzo. Indagato per i fatti collegati alla strage di piazza Fontana, fu poi assolto. Professore di storia e filosofia in un liceo romano, Merlino, lasciata la politica attiva, si è dedicato alla scrittura e al teatro. Tra le sue opere, si ricordano la cura della ristampa dei Poemi di Fresnes di Robert Brasillach, e l’autobiografico E venne Valle Giulia. 

 

