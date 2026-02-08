Ultime News

Juventus-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Big match nella 24esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 8 febbraio, la Juventus ospita la Lazio – in diretta tv e streaming – all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri di Spalletti sono reduci dalla netta sconfitta nei quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta, che li ha battuti 3-0, mentre nell’ultimo turno di campionato hanno vinto a Parma 4-1. I biancocelesti di Sarri arrivano invece dalla vittoria dell’Olimpico contro il Genoa, battuto 3-2. 

 

La sfida tra Juventus e Lazio è in programma oggi, domenica 8 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Boga; David. All. Spalletti  

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Pedro, Maldini. All. Sarri  

 

Juventus-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

 

