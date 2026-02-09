Ue, Vannacci via dai Patrioti: il generale passa al gruppo Misto

(Adnkronos) – L’europarlamentare Roberto Vannacci, uscito dalla Lega dopo aver fondato ‘Futuro Nazionale’, non è più membro del gruppo dei Patrioti per l’Europa (PfE) al Parlamento europeo dallo scorso 4 febbraio, e siede ora tra i rappresentanti del gruppo Misto. Ad annunciarlo è stata la presidente dell’Eurocamera, Roberta Metsola, aprendo la sessione plenaria.

Tra le polemiche, la nuova creatura politica dell’ex generale sarebbe nel frattempo nata formalmente il 6 febbraio scorso, in Toscana, davanti a un notaio. Si sarebbero presentati in cinque a firmare l’atto costitutivo: oltre allo stesso Vannacci, il suo ‘luogotenente’ e fedelissimo della prima ora, Massimiliano Simoni (unico eletto in Consiglio regionale in Toscana), i due deputati Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, e Cristiano Romani, uno dei fondatori del ‘Mondo Contrario’.

A quanto si apprende da ambienti vicini a Futuro nazionale, Vannacci sarà il presidente della neonata associazione e Simoni dovrebbe essere il coordinatore del movimento (non sarebbe prevista la figura del segretario).

Intanto, alla Camera, come previsto i deputati Sasso e Ziello, che venerdì scorso hanno lasciato anche loro la Lega per aderire alla formazione ‘Futuro nazionale’ del generale Vannacci, sono passati al gruppo misto, ha annunciato in aula il presidente di turno della Camera Fabio Rampelli.

“Questione di fiducia al Dl Ucraina? Prima vittoria di Futuro Nazionale con Vannacci. Salvini ha paura del voto e scappa dalle proprie responsabilità, chiedendo di far porre la fiducia al decreto con il solo fine di impedire la votazione del nostro emendamento che contiene la soppressione dell’autorizzazione all’invio di altre armi a favore di Zelensky”, le parole di Ziello in atteso del voto.

“Pensa di aver effettuato una grande mossa strategica, ma si dimostra peggio di Pirro perché non potrà evitare i nostri tre ordini del giorno che contengono lo stesso impegno dell’emendamento e il voto finale del decreto stesso. Le regole dell’aula vanno conosciute prima di provare ad usare qualche tatticuccia che, in questo caso, si rivela fallimentare. Domani si assumerà la responsabilità politica, di fronte alla nazione, di aver impedito la votazione di un emendamento che contiene ciò che vuole la maggioranza degli italiani ovvero la cessazione di ulteriori armamenti a favore dell’Ucraina”, conclude l’ex leghista.

“Come molti altri, il ministro Foti critica i cosiddetti cambi di casacca, ma quando c’è da accogliere nel proprio gruppo chi proviene da altrove non storce il naso, anzi, si dimostra di bocca buona” scrive intanto sui social il leader di Futuro Nazionale, replicando alle parole del ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Tommaso Foti che a Rai Radio 1 ha detto che “chi non si riconosce più all’interno di un partito non dovrebbe cambiare il gruppo parlamentare, ma dovrebbe semplicemente dimettersi dimostrando così una coerenza nei fatti rispetto alle proprie idee”.

Vannacci quindi fa l’elenco di chi ha lasciato il proprio schieramento per andare con Fratelli d’Italia. XIX legislatura: (2022 – oggi) – Mara Carfagna: da “Azione” aderisce a FdI alla Camera il 24 settembre 2024 (proveniente da Azione), salvo poi lasciarlo poco dopo, il 30 ottobre 2024, per unirsi a Noi Moderati. XVIII legislatura: (2018 – 2022) – Galeazzo Bignami: da FI transita a FdI; – Salvatore Caiata: da M5S a FdI (con passaggio nel gruppo misto); – Davide Galantino: da M5S a FdI; – Massimiliano de Toma: da M5S a FdI (con passaggio nel gruppo misto); – Rachele Silvestri: da M5S a FdI (con passaggio nel gruppo misto); – Stefano Bertacco: da FI a FdI; – Tiziana Drago: da M5S a FdI; – Giovanna Petrengo: da FI a FdI. Eppure l’onorevole Foti non si è mai lamentato e non ha mai proposto di non accettare nel gruppo FdI questi esimi parlamentari che, secondo quanto afferma oggi, avrebbero dovuto dimettersi. Inoltre, sicuramente il ministro Foti (e gli altri che si lamentano dei cosiddetti cambi di casacca) dovrebbe conoscere le sentenze della Corte Costituzionale n. 14 del 1964 e successive (tra cui la sentenza n. 207 del 2021) , che affermano che: i) il libero mandato garantisce il parlamentare sia nell’aderire agli indirizzi del gruppo sia nel sottrarvisi; ii) il parlamentare rappresenta l’intera nazione e non il partito, quindi la sua appartenenza ad un gruppo parlamentare è solo funzionale all’organizzazione del lavoro parlamentare, ma non vincolante per la permanenza nel partito”. “Un buon lunedì sera al Ministro Foti”, conclude l’ex capo della Folgore.