Futuro nazionale, il partito di Vannacci prende corpo: la squadra del generale

(Adnkronos) – Prende corpo la struttura del partito di Roberto Vannacci. Carte alla mano, sono 4 i ‘soci fondatori’, ovvero i firmatari dell’atto costitutivo di ‘Futuro nazionale’, che si sono presentati davanti al notaio Marzio Villari a Querceta in provincia di Lucca per formalizzare la nascita della nuova formazione politica dell’ex capo della Folgore.

Secondo lo statuto i ‘soci costituenti’, oltre a Vannacci, sono: i due deputati Rossano Sasso ed Edoardo Ziello che la scorsa settimana hanno lasciato la Lega e Massimiliano Simoni, luogotenente dell’ex generale eurodeputato, ora consigliere regionale in Toscana. Vannacci è il presidente, Simoni il coordinatore, Sasso aiuterà l’ex generale della Folgore al Sud mentre Ziello oltre ad occuparsi dell’organizzazione del neo movimento assume anche l’incarico di tesoriere. Annamaria Frigo è la responsabile nazionale del tesseramento.

”Chiamateci futuristi… Non vi piace Marinetti?”. Ai deputati Edoardo Ziello e Rossano Sasso non piace intanto l’etichetta di ‘vannacciani’. Preferiscono essere accomunati a Filippo Tommaso Marinetti, fondatore e leader del ‘Futurismo’, la prima avanguardia storica del Novecento italiano.

”Chiamateci futuristi, ma siamo diversi da Fli”, precisa Sasso davanti tv e taccuini in una conferenza stampa on the road in piazza Montecitorio, quando i cronisti gli ricordano che la stampa chiamava futuristi pure i ‘seguaci’ di Gianfranco Fini quando lanciò Futuro e Libertà per l’Italia (Fli) dopo la scissione con il Pdl di Silvio Berlusconi nel 2010.

Ziello e Sasso assicurano che presto Vannacci verrà a Roma (”presto sarà qui”) a metterci la faccia, ribadiscono che resteranno nell’orbita del centrodestra (”Noi siamo interlocutori del centrodestra e faremo di tutto per non far vincere Schlein, Fratoianni e Conte”) ma non si sbilanciano sul voto di domani in Aula alla Camera sul dl Ucraina anche se sembra scontato il ‘no’ all’invio di armi a Kiev: ”Sarà sostanzialmente Vannacci, in capo del nostro partito, a darci una indicazione prima di sottoporci alla chiama nominale”. Ziello non ha dubbi: “Noi ci consideriamo interlocutori naturali del centrodestra”, “siamo convintamente alternativi alla sinistra” e “nelle prossime elezioni in Aula lo dimostreremo”.