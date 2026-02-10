La Camera di Commercio di Cremona–Mantova–Pavia alla BIT 2026

La Camera di Commercio di Cremona–Mantova–Pavia partecipa alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo 2026, in programma a Milano alla Fiera di Rho Pero, dal 10 al 12 Febbraio 2026, in qualità di co-espositore con Regione Lombardia, con l’obiettivo di presentare un modello di promozione turistica integrata capace di valorizzare le identità, le eccellenze produttive e culturali e le destinazioni dei territori di Cremona, Mantova e Pavia.

“A poco più di un anno dalla nascita dell’ente camerale unificato – dichiara Gian Domenico Auricchio, Presidente della Camera di Commercio di Cremona – Mantova – Pavia – la partecipazione a una delle principali manifestazioni fieristiche italiane dedicate al turismo, grazie all’ospitalità di Regione Lombardia, rappresenta un’importante occasione per rafforzare il posizionamento di Cremona, Mantova e Pavia come destinazioni complementari, accomunate da un patrimonio storico, artistico, paesaggistico ed enogastronomico di straordinario valore.”

Per tre giorni ci sarà l’opportunità di far conoscere Cremona, Mantova e Pavia, con Visit Cremona, Visit Mantova e Visit Pavia, a centinaia di operatori nazionali e internazionali del comparto turistico. Territori dove l’offerta culturale e di intrattenimento si unisce alle bellezze paesaggistiche e naturalistiche, senza dimenticare le tipicità enogastronomiche. Ampio spazio sarà anche dato alla promozione delle iniziative e degli eventi delle tre province.

Fondamentale il lavoro di rete promosso dalla Camera di Commercio, che coinvolge enti locali tra cui i Comuni di Cremona, Mantova e Pavia, Reindustria, l’Azienda Speciale PaviaSviluppo, associazioni di categoria, consorzi di tutela, fondazioni culturali e università e imprese, con l’obiettivo di costruire un sistema turistico integrato capace di generare valore economico e sociale.

L’offerta turistica promossa si distingue per la sua forte caratterizzazione identitaria: dalla liuteria cremonese, riconosciuta Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO, al patrimonio rinascimentale di Mantova, fino ai paesaggi collinari e vitivinicoli dell’Oltrepò Pavese. Un mosaico di esperienze che intreccia arte, musica, natura e gusto, proponendo al visitatore itinerari autentici e sostenibili, lontani dai grandi flussi del turismo di massa.

Grande attenzione è riservata alla dimensione esperienziale, che consente di vivere il territorio attraverso il contatto diretto con le comunità locali, i saperi artigianali e le produzioni tipiche: laboratori di liuteria e ceramica artistica, degustazioni in cantina e in azienda agricola, percorsi fluviali lungo il Po, l’Oglio e il Ticino, cicloturismo e cammini lenti. Un approccio che favorisce la destagionalizzazione e promuove un turismo responsabile e di qualità.

La proposta valorizza inoltre borghi, aree rurali e contesti meno conosciuti, trasformandoli in elementi distintivi dell’offerta, grazie a itinerari tematici culturali, gastronomici, naturalistici e spirituali. Centrale è anche la promozione delle eccellenze locali, dai prodotti DOP, IGP e tipici – come Grana Padano, Provolone, Salame Cremona, Salame di Varzi, Salame d’Oca di Mortara, riso pavese, riso mantovano, torrone, mostarda e vini dell’Oltrepò Pavese – ai festival culturali e alle botteghe artigiane.

Alla BIT 2026 la Camera di Commercio di Cremona–Mantova–Pavia presenta quindi una Lombardia da scoprire e da vivere, autentica e accogliente, dove il turista diventa protagonista di un viaggio lento, consapevole e profondamente radicato nei territori.

