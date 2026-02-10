Sanremo, la super modella Irina Shayk sarà co-conduttrice della terza serata

(Adnkronos) –

Irina Shayk sarà una delle co-conduttrici di Sanremo 2026, portando sul palco dell’Ariston il fascino internazionale di una delle supermodelle più celebri degli ultimi vent’anni. La notizia, anticipata da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, viene confermata all’Adnkronos in ambienti televisivi.

Poi la conferma via Instagram di Carlo Conti svela anche la serata in cui la top model sarà al Festival della canzone italiana: giovedì 26 febbraio. “Tutti cantano Sanremo ma molti lo conducono. Nella serata di giovedì – ha detto Conti in un video pubblicato sui social – insieme a me e insieme a Laura Pausini, ci sarà una delle donne più belle del mondo. Una modella straordinaria, bellissima, bravissima attrice: Irina Shayk. Non vedo l’ora di incontrarla”.

Nata nel 1986 a Emanželinsk, negli Urali, Irina Valer’evna Šajchlislamova — questo il suo nome completo — è figlia di un minatore tataro e di un’insegnante di musica russa. “La musica è stata la mia prima lingua”, ha raccontato più volte: a sei anni suonava già il pianoforte, a nove studiava in una scuola musicale. La morte del padre, quando aveva appena quattordici anni, segnò un periodo difficile per la famiglia, costretta a reinventarsi per andare avanti.

Dopo il diploma si trasferisce a Čeljabinsk, dove abbandona gli studi di marketing per seguire la sorella in una scuola di estetica. È lì che viene notata da un’agenzia locale: nel 2004 vince il concorso Miss Čeljabinsk e inizia una carriera che la porterà sulle copertine di riviste internazionali e nelle campagne di marchi come Intimissimi, Guess, Lacoste, L’Oréal, Givenchy, Max Mara. Dal 2007 al 2016 è una presenza fissa della Sports Illustrated Swimsuit Issue, diventando una delle modelle più riconoscibili al mondo. Nel 2014 debutta anche al cinema, accanto a Dwayne Johnson, in Hercules – Il guerriero.

Icona globale, protagonista di campagne firmate da fotografi come Steven Meisel e Luigi & Iango, Irina Shayk ha attraversato moda, cinema e pop culture, diventando un volto familiare anche fuori dalle passerelle.

A contribuire alla sua fama anche le sue love story: dal 2010 al 2015 ha avuto una relazione con il calciatore Cristiano Ronaldo e dal 2015 al giugno 2019 è stata legata all’attore Bradley Cooper, da cui nel 2017 ha avuto una figlia. Un nome che aggiunge un tocco internazionale al cast del Festival 2026.

Irina Shayk va aggiungersi al cast di ospiti e co-conduttori finora confermati. Proprio oggi l’annuncio che Tiziano Ferro si esibirà come super ospite della prima serata, mentre ieri la notizia di Nino Frassica nella serata finale. Poi c’è Max Pezzali che sarà presente tutte e cinque le sere in collegamento dalla Costa Toscana.

Oltre aIrina Shayk saranno co-conduttori Lillo Petrolo, Achille Lauro e Can Yaman, al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini. Ha rinunciato invece Andrea Pucci: anche lui inizialmente figurava tra i co-conduttori del festival.