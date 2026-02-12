Sabbioneta alla BIT 2026: tra anniversari e il futuro del turismo sostenibile

Il Sindaco di Sabbioneta Marco Pasquali ieri, 11 febbraio, ha partecipato alla BIT 2026 – Borsa Internazionale del Turismo – in occasione dell’assemblea lombarda dei I Borghi più belli d’Italia, momento di confronto strategico tra i Comuni aderenti alla rete.

All’assemblea erano presenti anche Debora Massari, Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, e Fiorello Primi, Fondatore e Presidente Nazionale dell’Associazione I Borghi più Belli d’Italia, a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso il ruolo strategico dei borghi lombardi nello sviluppo turistico regionale e nazionale.

Il 2026 rappresenta per Sabbioneta un anno particolarmente significativo: ricorrono infatti i 15 anni dall’ingresso della città nell’elenco dei Borghi più Belli d’Italia, riconoscimento che ha contribuito in modo determinante al consolidamento dell’immagine e della competitività turistica del territorio.

Alla BIT era presente anche Laura Nardi, Direttrice di Fondazione Sabbioneta Heritage, impegnata in incontri dedicati allo sviluppo di nuove progettualità e al rafforzamento delle reti territoriali.

Nel corso della manifestazione, Sabbioneta è stata raccontata e valorizzata in diversi spazi espositivi: dalle Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano allo stand della Provincia di Mantova, fino a quello di Regione Lombardia, confermando la centralità della città all’interno di una narrazione territoriale integrata.

Particolarmente significativa la scelta del tour operator cremonese Nobile Viaggi di inserire Sabbioneta tra gli itinerari 2026 dedicati alle città d’arte di pianura, nell’ambito del progetto di cicloturismo d’autore “Sulle Scie dei Campioni”.

Un format che collega i territori lungo l’asse del Po e mette in rete Cremona, Sabbioneta, Mantova e Casalmaggiore, integrando cultura musicale, patrimonio artistico, paesaggio fluviale e proposta enogastronomica.

Presso lo stand era presente anche Alex Kornfeind, componente del CDI di Fondazione Sabbioneta Heritage ed esperto di cicloturismo, a conferma ulteriore del coinvolgimento diretto della Fondazione nelle progettualità di promozione territoriale e nelle nuove reti di collaborazione.

Sabbioneta rafforza così il proprio posizionamento all’interno di un turismo sempre più orientato alla sostenibilità, alla mobilità dolce, alla destagionalizzazione e al turismo di prossimità, confermandosi non solo meta di circuiti consolidati, ma anche promotrice attiva del proprio territorio.

Il 2026 si apre dunque sotto il segno della continuità e della visione: celebrare un traguardo importante guardando al futuro, con una strategia fondata su qualità, rete e valorizzazione integrata del patrimonio.

