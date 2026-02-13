Il dottor Matteo Passamonti lascia l’ospedale Oglio Po, dove ha ricoperto l’incarico di direttore della Radiologia, per avvicinarsi alla propria abitazione. A rassicurare sulla continuità del servizio è il direttore generale dell’ASST di Cremona, Ezio Belleri.

«Desidero innanzitutto esprimere un sincero ringraziamento al dottor Passamonti per il lavoro svolto nella nostra azienda: il suo contributo è stato particolarmente prezioso», ha dichiarato Belleri. «L’attività, naturalmente, deve proseguire senza interruzioni. Abbiamo già richiesto a Regione Lombardia l’autorizzazione per la copertura del posto: una volta ottenuto il via libera, procederemo con l’indizione del concorso pubblico, come previsto dalle procedure».

Nel frattempo, ha spiegato il direttore generale, è già stata avviata la procedura per individuare all’interno della stessa unità operativa un sostituto temporaneo che garantirà la continuità del lavoro impostato dal dottor Passamonti nel corso degli anni.

Belleri ha poi fatto il punto sui primariati, annunciando una novità positiva per l’area chirurgica: «La Chirurgia è una realtà in evoluzione. A marzo è previsto l’arrivo del dottor Bondurri, che assumerà l’incarico di direttore della Struttura complessa di Chirurgia generale dell’Oglio Po. Inoltre entrerà in servizio anche il dottor Stefano Beltrami, chirurgo senologo, che opererà sia a Cremona sia all’Oglio Po, nell’ottica di un’organizzazione multidisciplinare e interpresidio che abbiamo lavorato a lungo per costruire e che oggi è pienamente operativa».

«Questo modello – ha aggiunto – ci consente di garantire lo stesso percorso di cura alle pazienti oncologiche seguite all’Oglio Po e a quelle trattate a Cremona. Al momento possiamo dire con soddisfazione che non ci sono strutture complesse scoperte: tutte sono coperte. L’unica posizione che si renderà vacante è quella lasciata dal dottor Passamonti nei prossimi giorni, ma stiamo già lavorando alla sostituzione e cercheremo di procedere nel modo più rapido possibile».

