Ultime News

13 Febbraio 2026 Auguri Vecchia Roma, 50 anni per la pizzeria più longeva di Casalmaggiore
13 Febbraio 2026 La Aspiratori Otelli omaggia Saccani e sceglie Casalmaggiore come set fotografico
13 Febbraio 2026 Casalmaggiore, i bambini della Marconi in visita alla caserma dei Carabinieri
13 Febbraio 2026 "Oglio Po, tutti i primariati coperti": l'annuncio di Belleri
13 Febbraio 2026 Azienda Speciale Consortile Oglio Po: aperta selezione per assistenti sociali
Nazionali

Serie A, Pisa-Milan 0-0 – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo il Milan. Oggi, venerdì 13 febbraio, i rossoneri sfidano il Pisa – in diretta tv e streaming – nella trasferta della 25esima giornata di Serie A. I rossoneri, che devono recuperare la partita contro il Como, rimandata per la concomitanza della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, sono reduci dalla vittoria contro il Bologna, battuto 3-0 al Dall’Ara, mentre quella di Hiljemark, succeduto a Gilardino sulla panchina toscana, ha pareggiato 0-0 a Verona contro l’Hellas. 

Il Milan è atteso dal recupero contro il Como mercoledì prossimo, mentre il Pisa sfiderà la Fiorentina al Franchi. 

