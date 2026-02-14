Ultime News

14 Febbraio 2026 Navarolo, via al cantiere contro gli allagamenti: dovrebbe durare fino a giugno
14 Febbraio 2026 AQST Oglio Po Chiese, i consiglieri Piloni e Carra: "Si passi dalle parole ai fatti"
14 Febbraio 2026 Mara Azzi candidata sindaco di Viadana: "Mi metto a servizio della città"
14 Febbraio 2026 Il martedì grasso, tra storia e tradizioni: a Motta e Torricella è tutto pronto
14 Febbraio 2026 Al Teatro di Casalmaggiore in scena la commedia "La moglie fantasma"
Nazionali

Cataldi colpisce di braccio, arbitro assegna rigore: cos’è successo in Lazio-Atalanta

(Adnkronos) – Episodio arbitrale in Lazio-Atalanta. Oggi, sabato 14 febbraio, la Dea è andata in vantaggio nel match dell’Olimpico grazie a un calcio di rigore trasformato da Ederson per tocco di mano di Cataldi in area. Ma cos’è successo? 

Accade tutto al 39′, Zappacosta scende sulla destra e mette al centro, Cataldi in scivolata intercetta il pallone con il braccio e l’arbitro Sacchi indica il dischetto. Le immagini mostrano il centrocampista che interviene in maniera scomposta, colpendo la sfera con il braccio alto oltre la figura.  

I giocatori della Lazio protestano per una presunta posizione irregolare di Zappacosta in partenza, ma un check del Var conferma che l’esterno bergamasco è tenuto in gioco da Provstgaard. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...