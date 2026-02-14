Navarolo, via al cantiere contro gli allagamenti: dovrebbe durare fino a giugno

Movimenti e cantiere ora aperto nella zona nuova del cimitero di Casalmaggiore: è sufficiente leggere i cartelli informativi per capire che si tratta dell’attesa operazione di rinforzo del canale Cazumenta, promossa dal Consorzio di Bonifica Navarolo. Dopo un periodo di meteo poco favorevole, che ha causato lievi rallentamenti nelle fasi preliminari, i lavori possono finalmente entrare nel vivo. L’obiettivo dichiarato è quello di consegnare l’opera entro l’inizio dell’estate, indicativamente nel giugno 2026, così da rendere l’intervento pienamente operativo prima delle stagioni più critiche sotto il profilo delle precipitazioni.

Il progetto ha ottenuto un contributo significativo da parte di Regione Lombardia, pari a un milione e 250mila euro, a testimonianza dell’importanza strategica dell’intervento per la sicurezza idraulica del territorio. La direzione tecnica è affidata all’architetto Nicola Pede, mentre la progettazione porta la firma dell’ingegner Fabio Ferrari. Nel dettaglio, i lavori prevedono un’operazione di manutenzione straordinaria e di mitigazione idraulica del canale Cazumenta, con l’obiettivo di rafforzare la difesa dell’abitato di Casalmaggiore.

Come noto, il canale rimane pieno d’acqua con quote medio-alte per tutta la durata del periodo irriguo, che va da aprile a settembre, e manifesta criticità in occasione di precipitazioni intense che interessano direttamente l’abitato, chiamato a ricevere e smaltire rapidamente le acque meteoriche. L’intervento punta quindi ad aumentare in modo sensibile la capacità di invaso in un tratto consistente del canale, migliorando il deflusso delle acque provenienti dalla città e riducendo il rischio di allagamenti. Un’opera attesa da tempo, che rappresenta un tassello importante nella strategia di prevenzione del rischio idrogeologico e di tutela della sicurezza dei cittadini.

