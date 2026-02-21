Al via “Idee in movimento”: il Bando SPRINT nel Comune di San Giovanni in Croce

Partirà nel mese di marzo “Idee in movimento”, il progetto all’interno del bando “Sprint! Lombardia insieme”, finanziato da Regione Lombardia nell’ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 ed in particolare del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, di cui l’Azienda Speciale Consortile Oglio Po è capofila in partnership con il Consorzio Casalasco Servizi Sociali.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Comune di San Giovanni in Croce, in collaborazione con l’oratorio parrocchiale e con la regia dell’ufficio cultura, mira a voler dare una spinta decisiva al tessuto sociale con un programma pensato proprio dai ragazzi adolescenti, nell’ambito di importanti ambiti quali l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva.

Sulle modalità attraverso le quali è declinato il progetto interviene il sindaco Pierguido Asinari: “Ho voluto che questo progetto fosse articolato in modo da coinvolgere una fascia d’età delicata come quella preadolescenziale e che i ragazzi fossero coinvolti sin dalla progettazione, affinché le azioni potessero nascere sulla spinta dei loro interessi e delle loro motivazioni, con l’obiettivo di stare bene insieme in modo creativo e produttivo”.

Sono stati quindi gli stessi ragazzi, con il supporto degli animatori di ForMattArt Aps e Meraki società cooperativa sociale, il coordinamento di Daniele Goldoni e il coinvolgimento di don Fabrice Sowou, assistente parrocchiale, a costruire un programma intenso mirato allo sviluppo dell’arte, della cultura, con il loro diretto coinvolgimento, con l’auspicio che ciò porti a rafforzare il legame tra di loro, le comunità locali e le istituzioni, favorendone il dialogo.

Bando Sprint nasce dall’ascolto attivo delle comunità del nostro territorio, che si trovano oggi a fronteggiare profondi cambiamenti sociali e demografici e si propone di rispondere in modo concreto a questi bisogni, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale, la partecipazione attiva e lo sviluppo del capitale sociale delle comunità locali.

Il progetto si fonda su un approccio partecipato e integrato, che punta a: rafforzare la rete tra enti, realtà del Terzo Settore, amministrazioni ed enti religiosi; valorizzare le esperienze educative e di socializzazione; creare luoghi e momenti di aggregazione significativi e accessibili; potenziare interventi educativi, extrascolastici, ludico-ricreativi, sportivi e artistici; rafforzare le competenze delle Comunità Educanti, con particolare attenzione ai territori più piccoli e periferici; promuovere una lettura precoce dei bisogni familiari e sperimentare azioni di contrasto alla vulnerabilità sociale e culturale.

Il Comune di San Giovanni in Croce si inserisce in questa ottica di ascolto in cui i ragazzi saranno i veri protagonisti di esperienze e laboratori volti non solo a far arricchire la loro conoscenza ma soprattutto a sperimentare una nuova realtà fatta di percorsi che porterà a valorizzare le loro esigenze, le loro voci e le loro curiosità.

“Idee in movimento” prevede una serie di laboratori ed esperienze tematiche molto ampie che spaziano da giochi cooperativi e attività ludiche per rafforzare i legami di gruppo, a laboratori espressivi multimediali e di dj set, per giungere a laboratori di cura della persona e di cucina. Inoltre, i ragazzi avranno anche l’opportunità di entrare nel suggestivo mondo della performance teatrale e imparare come trasformare le idee in costruzione scenica. Fra i titoli dei laboratori “Il corpo nello spazio”, “Mani in pasta”, “L’oggetto che prende vita”. Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3457469632 (Antonello) e 3421472268 (Iris).

