Ultime News

24 Febbraio 2026 Farmers' Day, un successo a Gussola: raddoppiate le presenze
24 Febbraio 2026 Trasporto Pubblico: 35,3 milioni di euro all'Agenzia Cremona-Mantova
24 Febbraio 2026 Furto in casa a Gussola, denunciato 42enne mantovano
24 Febbraio 2026 Arriva la conferma: sequestrati cinque coltelli a ragazzini di terza media
24 Febbraio 2026 Un mosaico di ricordi per raccontare la comunità di San Martino dall'Argine
Nazionali

Giornalisti, il 18 marzo il premio Sarzanini: Cassiano (Adnkronos) tra i vincitori con Saviano e Zanchini

(Adnkronos) – La quinta edizione del Premio Giornalistico Mario Sarzanini, dedicato alla memoria del decano della cronaca giudiziaria scomparso nel 2021, si svolgerà il 18 marzo 2026, alle ore 17.30, alla Casa del Cinema di Roma. La giuria, presieduta da Andrea Balzanetti e composta da Massimo Martinelli, Guido D’Ubaldo, Andrea Cappelli, Davide Desario, Andrea Pucci, Emma D’Aquino, Luigi Contu e Flavio Natalia, ha scelto i vincitori delle diverse categorie: web, Roberto Saviano; radio, Giorgio Zanchini; Tv, Veronica Fernandes; quotidiani, Niccolò Zancan; agenzie, Assunta Cassiano; podcast, Malcom Pagani; uffici stampa, Medici Senza Frontiere. Premio Speciale al film “40 secondi”, dedicato alla storia di Willy Monteiro Duarte. 

“Come ogni anno – dichiara il presidente Andrea Balzanetti – abbiamo seguito un criterio oggettivo: quale sarebbe stata la scelta di Mario Sarzanini al nostro posto. Siamo certi di aver onorato al meglio la memoria di Mario, maestro di giornalismo e di vita”. L’evento, presentato da Manila Nazzaro, rappresenterà anche un momento di importante riflessione sullo stato dell’informazione. 

L’iniziativa, che ha come partner principale Unimarconi, è stata realizzata in collaborazione con Lighthouse Communication e con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio. Media partner e radio ufficiale dell’evento è Lighthouse Radio. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...