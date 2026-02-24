Trasporto Pubblico: 35,3 milioni di euro all'Agenzia Cremona-Mantova

Uno stanziamento complessivo di 675.946.346 euro in favore delle Agenzie del trasporto pubblico locale della Lombardia. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente.

35.322.403 euro andranno all’Agenzia del TPL di Cremona-Mantova.

Nello specifico, la manovra destina 665.946,346 euro per l’esercizio 2026, garantendo alle Agenzie un ammontare di risorse pari a quanto assegnato nell’anno precedente. A questi si aggiungono 10 milioni di euro complessivi per il biennio 2027-2028 (5 milioni per anno) dedicati specificamente al sostegno dei servizi di TPL nelle aree montane e in quelle meno densamente popolate.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di anticipare i fondi per non lasciare scoperte le Agenzie, mettendo in campo nuove risorse e un ulteriore sforzo da parte di Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore Franco Lucente-. Nonostante l’incertezza sui trasferimenti nazionali, la nostra priorità è garantire la continuità di un servizio essenziale per i cittadini e la stabilità economica delle aziende del comparto. Rimaniamo in attesa del nuovo riparto di fondi statali, con il chiaro obiettivo di ottenere e destinare ulteriori risorse alla Lombardia, così da potenziare ulteriormente l’offerta di trasporto su tutto il territorio regionale, dalle grandi città alle aree montane”.

L’intervento punta a programmare un sistema di trasporto pubblico integrato e ad assicurare adeguati livelli di servizio attraverso l’incremento delle risorse destinate al settore. La delibera procede all’assegnazione delle risorse 2026 pur in attesa della definizione del riparto statale del Fondo Nazionale Trasporti (FNT). Una volta noti i contenuti del decreto statale, la Giunta potrà disporre ulteriori incrementi di risorse subordinati alla copertura economica del Governo.

Di seguito la ripartizione delle risorse tra le diverse Agenzie TPL per l’annualità 2026:

Agenzia del TPL di Bergamo: 53.170.369,97 euro;

Agenzia TPL di Brescia: 60.961.731,24;

Agenzia del TPL Como-Lecco-Varese: 71.025.759,92;

Agenzia del TPL Città Metropolitana di Milano-Monza Brianza-Lodi-Pavia: 436.154.715,94;

Agenzia del TPL di Cremona-Mantova: 35.322.403,78;

Agenzia del TPL di Sondrio: 9.311.365,22

