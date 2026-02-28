Pool Salvezza: trasferta a Vasto per la E'più Casalmaggiore

Dopo la vittoria interna su Offanengo, la E’più Casalmaggiore è pronta a tre trasferte consecutive che porteranno le rosa a chiudere il girone d’andata e iniziare quello di ritorno della Pool Salvezza Serie A2 Tigotà 2025/2026 lontano dalle mura amiche del PalaFarina. La prima gara che vedrà Capitan Costagli e compagne impegnate sarà quella contro Tenaglia Abruzzo Altino Volley in quel del Pala BCC di Vasto (CH). Fischio d’inizio fissato per le ore 17 di domenica 01 marzo, dirigono Luigi Pasciari e Alberto Dell’Orso, al video check Anna Finucci con Alessio Cocco al referto elettronico.

La gara sarà visibile in diretta streaming in chiaro sul canale YouTube ufficiale di Volleyball World Italia.

LE ULTIME DA CASALMAGGIORE

La convincente vittoria nel derby cremonese con Offanengo ha dato alle rosa consapevolezza e motivazione per affrontare l’ultima di andata e soprattutto tutto il girone di ritorno che porterà Casalmaggiore a chiudere il campionato in casa il sabato di Pasqua. Le casalasche sono pronte ad affrontare le abruzzesi, seconde della classe, per cercare di strappare punti e continuare a smuovere la classifica. “Con Offanengo sono arrivati tre punti molto importanti che ci servivano per la classifica. Siamo molto contente per questo risultato. La prossima gara, quella contro Altino, sarà dura. Loro hanno dimostrato di essere una buona squadra con ottime individualità. Dovremo cercare di metterle in difficoltà fin da subito con la battuta, nostro fondamentale di forza, e contenere il loro attacco facendo emergere le nostre migliori qualità”. Queste le parole di Laura Pasquino.

L’head coach Claudio Cesar Cuello, coadiuvato da coach Guido Beccari, potrà contare quindi su Pasquino e Neri al palleggio, Ravarini e Stafoggia in opposto, Nwokoye, Dumancic e Mattioli al centro, Costagli, Vazquez, Nosella e Kovalcikova in banda con Faraone nel ruolo di libero e Morandi pronta al giro di ricezione. Marku ancora out, Rastelli molto vicina alla ripresa.

LE EX

Nessuna giocatrice è ex del match

LA GIORNATA

L’ultima di andata si giocherà tutta domenica ma ad orario “spezzatino”. Si inizia alle 16 con Imola-Marsala, alle 17, oltre al match di Vasto, Altamura-Concorezzo, si chiude con Modena-Club Italia alle 18. Riposa Offanengo.

