Povertà e fragilità sociale, Arces rafforza l’impegno sul territorio

L’associazione Arces conferma nuovamente il proprio impegno operando contemporaneamente su più fronti per contrastare la povertà e sostenere le comunità in difficoltà.

Lo ha fatto, ancora una volta, tramite una raccolta alimentare a Sabbioneta, presso il punto vendita dell’Ortofrutticola Genovesi e Anversa di Sabbioneta. Qui i volontari dell’organizzazione di volontariato di Viadana si sono adoperati per la raccolta di prodotti alimentari. “Quanto recuperato – puntualizza Guarino – sarà destinato non solo alle necessità del territorio mantovano, ma anche alle emergenze sociali di Niscemi e della Calabria. Un ringraziamento speciale va ai titolari, ai dipendenti e ai clienti della struttura, che si sono distinti, ancora una volta, per la loro profonda sensibilità verso le iniziative solidali”.

In parallelo, presso il Centro Commerciale La Favorita di Mantova, il presidente Arces ha partecipato alla cerimonia di donazione dei buoni spesa derivanti dal progetto di Coop Alleanza 3.0 “Prendi1, doniamo1”. I numeri della campagna sono straordinari: a livello nazionale sono stati donati oltre 850.000 euro in buoni spesa e più di 18.800 panettoni; a Mantova, invece, 24.400 euro e circa 600 panettoni a favore di chi vive in condizioni di fragilità.

Durante l’evento, i responsabili di Coop Alleanza 3.0 — Andrea Vicentini, Mirko Corniani e Martina Artoni — alla presenza dell’assessore alle politiche sociali di Mantova Andrea Caprini, hanno incontrato le associazioni di volontariato per fare il punto sulle attività in un periodo storico travagliato come quello attuale. Nel proprio intervento, Guarino ha rilanciato l’intenzione di una delle realtà più attive del Terzo Settore nel territorio e ha ricordato un cammino condiviso tra Arces e Coop Alleanza 3.0, un percorso sinergico lungo 15 anni dal quale sono scaturiti diversi progetti di rilievo per supportare persone in condizioni di fragilità economica.

