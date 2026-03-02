Casa Zani: 1,3 milioni di euro da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia

Il sogno di trasformare Casa Zani in un polo musicale aperto e accessibile alla comunità è sempre più vicino. Uno scenario che inizia a profilarsi grazie all’inserimento dell’intervento tra i cinque Progetti Emblematici selezionati per la provincia di Cremona. Come detto, in totale sono cinque le progettualità premiate, per un investimento complessivo di 8 milioni di euro, di cui 5 messi a disposizione da Fondazione Cariplo e 3 stanziati da Regione Lombardia.

Cultura, inclusione sociale, formazione, rigenerazione del patrimonio e musica. Quest’ultimo è l’ambito di riferimento per quanto concerne lo schema di intervento che interesserà in futuro la struttura di Casalmaggiore. Un’azione importante volta a restituire centralità a luoghi storici, creare nuovi spazi di aggregazione e promuovere percorsi educativi e culturali capaci di rispondere ai bisogni emergenti del territorio, con particolare attenzione ai giovani e alle persone più fragili.

“Casa Zani 1915– Music is social change”: questo il nome del progetto che permetterà di trasformare le intuizioni in potenza in scenari in atto a beneficio della collettività. Uno schema importante con il quale, come detto, si intende trasformare Casa Zani in un polo musicale aperto e accessibile alla comunità, con una scuola di musica, una sala concerti, un museo dedicato al Maestro Giacomo Zani e una sala prove attrezzata. Il contributo per realizzare lo schema progettuale relativo a Casalmaggiore è di 1.300.000 euro.

Sul territorio sono stati selezionati altri progetti:

Santi Marcellino e Pietro di Cremona: il culto della musica al centro della città” per la parrocchia dei Santi Giacomo e Agostino. L’iniziativa prevede il restauro della chiesa barocca dei Santi Marcellino e Pietro e la sua trasformazione in un centro culturale dedicato alla musica e alle arti performative. L’intervento amplia il ruolo dell’edificio come auditorium, spazio espositivo e luogo di formazione, restituendolo pienamente alla comunità cittadina. Contributo: 2.200.000 euro.

Palazzo Stanga Trecco: 600 anni di storia, 100 anni a servizio dell’agricoltura cremonese e delle nuove generazioni per la Provincia di Cremona. Il progetto mira alla riqualificazione di Palazzo Stanga Trecco, attraverso il restauro delle facciate, degli spazi interni e del giardino storico, per restituire alla città un bene pienamente fruibile. L’intervento potenzia inoltre i laboratori agrari dello storico Istituto Agrario, con la creazione di un laboratorio sensoriale e nuovi spazi didattici avanzati. Contributo: 1.100.000 euro.

“C.A.S.A. Stalloni” per il Comune di Cremona. La proposta mira alla rigenerazione dell’ex complesso Stalloni di Crema, trasformandolo in un luogo di inclusione, benessere e socialità. Il progetto prevede la creazione di nuovi servizi e percorsi educativi dedicati a giovani con disabilità, ragazzi in dispersione scolastica e persone con demenze, insieme alla riqualificazione degli edifici storici e degli spazi verdi, che saranno resi accessibili e aperti alla cittadinanza. Contributo: 1.900.000 euro.

“Bene(f)attori. Attori del bene comune” per la Fondazione Benefattori Soresinesi onlus. Il progetto punta a costruire un ecosistema inclusivo nei piccoli comuni dell’AT2 cremonese, offrendo servizi educativi, formativi e culturali rivolti a bambini, giovani e famiglie. Cuore dell’iniziativa è la rigenerazione di Palazzo Zucchi Falcina, che diventerà un luogo aperto alla comunità con spazi rinnovati, un parco accessibile e numerosi servizi di supporto. Contributo: 1.500.000 euro.

Cesare Macconi, presidente Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona ricorda che “sono cinque i Progetti Emblematici della provincia di Cremona. Si tratta di un risultato di grande rilievo per il nostro territorio, anche perché i beneficiari rappresentano in modo equilibrato l’intera provincia: Crema, Cremona e Casalmaggiore. Gli Emblematici sono uno strumento consolidato, che ciclicamente sostiene interventi di forte impatto. Anche in questa edizione il territorio cremonese ha saputo esprimere progettualità solide, credibili e capaci di generare valore nel lungo periodo”. “Il programma – aggiunge – sostiene iniziative che rafforzano gli ecosistemi territoriali, valorizzano le risorse locali e contribuiscono allo sviluppo sociale, culturale e ambientale delle comunità.

Il fatto che la nostra provincia sia destinataria del plafond disponibile conferma la qualità del lavoro svolto dagli enti proponenti e la capacità del territorio di elaborare visioni condivise e interventi strategici. Desidero esprimere un sentito ringraziamento a Fondazione Cariplo per l’attenzione costante verso Cremona e per il sostegno che, anche attraverso gli Emblematici, continua a garantire ai percorsi di crescita della nostra comunità. Questo contributo rappresenta un’opportunità concreta per consolidare progettualità di ampio respiro e generare ricadute positive e durature per il territorio”.

“Prosegue – dice Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia – la proficua collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo relativa ai progetti Emblematici Maggiori. Rispetto alla provincia di Cremona, la sinergia virtuosa tra pubblico e privato consentirà di realizzare investimenti complessivi per 8 milioni di euro che andranno ad incidere positivamente su tessuto socioeconomico locale tramite progetti che guardano al futuro. Interveniamo, in particolare, per migliorare l’inclusione sociale, per supportare le giovani generazioni nello sviluppo del proprio progetto di vita e per rinnovare le strutture culturali e formative come ulteriore asset di impulso all’economia locale. Siamo dell’idea che una programmazione territoriale integrata e coordinata possa favorire la realizzazione di iniziative davvero utili per la popolazione e allo stesso tempo efficientare la spesa pubblica”.

“Abbiamo da poco presentato l’attività filantropica programmata per il 2026 – commenta Giovanni Azzone, presidente Fondazione Cariplo – confermando una visione chiara: affrontare in modo concreto e anticipatorio le disuguaglianze che attraversano i nostri territori, sostenendo comunità, istituzioni e organizzazioni in un percorso condiviso di crescita e inclusione. Abbiamo messo a disposizione per il 2026 oltre 215 milioni di euro per iniziative per il bene comune. Grazie agli Emblematici è possibile sostenere interventi capaci di lasciare un’eredità forte e riconoscibile: infrastrutture sociali, culturali e ambientali che migliorano la qualità della vita, rafforzano il capitale umano e costruiscono nuove opportunità per le generazioni future.

È quello che è successo a Cremona con i progetti selezionati. Il merito e il grazie va a chi ha proposto i progetti e li realizzerà. E un grande ringraziamento va a Regione Lombardia, senza la quale l’iniziativa avrebbe una portata certamente minore. Il nostro obiettivo è continuare a promuovere modelli innovativi, replicabili e sostenibili, mettendo al centro le persone. Invitiamo fin da ora tutti le organizzazioni del territorio a consultare i bandi e le iniziative di Fondazione Cariplo per poter presentare la candidatura di altri progetti, al di là degli emblematici selezionati in questa occasione”.

“In provincia di Cremona – dichiara l’assessore di Regione Lombardia, Massimo Sertori – sono 5 i Progetti Emblematici finanziati attraverso la consolidata ed efficace collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Attraverso gli 8 milioni messi a disposizione, di cui 3 da Regione, finanziamo importanti progetti a sostegno del settore sociale, ambientale e culturale, in un territorio dove il contesto storico e artistico è un’eccellenza nazionale ed internazionale. I Progetti Emblematici hanno dimostrato fino ad ora di avere efficacia rispetto ai risultati prefissati e di essere fondamentali per lo sviluppo del territorio”.

