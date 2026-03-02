Sabbioneta aderisce alla rete WHP Lombardia per promuovere la salute nei luoghi di lavoro

Il Comune di Sabbioneta entra nella rete lombarda “Luoghi di lavoro che promuovono salute” (WHP – Workplace Health Promotion), il programma coordinato dalle Agenzie di Tutela della Salute che mira a migliorare il benessere dei lavoratori attraverso stili di vita sani e ambienti lavorativi favorevoli alla salute.

L’iniziativa, riconosciuta anche dal Ministero della Salute e ispirata ai modelli dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, promuove azioni concrete per favorire comportamenti salutari, tra cui corretta alimentazione, attività fisica, ambienti liberi dal fumo, prevenzione delle dipendenze e iniziative di welfare organizzativo.

Attraverso l’adesione alla rete, il Comune si impegna a sviluppare interventi e buone pratiche rivolte ai propri dipendenti, contribuendo alla diffusione di una cultura della prevenzione e del benessere organizzativo. Il percorso di adesione è stato seguito per l’Amministrazione dall’Assessore, Romina Marchini, referente per questa iniziativa, mentre il Segretario Comunale, Paolo Ducoli, ha sostenuto l’introduzione del programma nell’ottica di favorire un ambiente lavorativo sempre più attento al benessere dei dipendenti e al miglioramento dell’organizzazione interna dell’Ente.

Il programma non comporta costi per l’Ente e rappresenta un passo importante verso la promozione della salute nella comunità, a partire dagli ambienti di lavoro. “L’adesione alla rete WHP rappresenta un impegno concreto dell’Amministrazione verso la tutela della salute e del benessere delle persone che lavorano all’interno dell’Ente — dichiara il Sindaco Marco Pasquali —. Promuovere stili di vita sani e ambienti lavorativi positivi significa investire nella qualità della vita dei dipendenti, ma anche nella qualità dei servizi offerti alla comunità. Il Comune vuole essere un esempio di attenzione alla prevenzione e al benessere organizzativo, contribuendo a diffondere una cultura della salute che può avere ricadute positive sull’intero territorio”.

