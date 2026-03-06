Ultime News

6 Marzo 2026 Fondazione Busi, nasce “Il CdA Informa”: il notiziario sulla vita dell’ente
6 Marzo 2026 Ricordando Pédar: al MuVi sarà istituito il “Centro studi Pietro Borettini”
6 Marzo 2026 I pannelli del sottopasso di via Orlandi rischiano di diventare un caso politico
6 Marzo 2026 Contrasto alla violenza di genere: connessioni che tutelano le donne
6 Marzo 2026 Tumori femminili, il punto dal convegno del Vho: "In aumento, ma anche le guarigioni"
Nazionali

Dalibor Svrcina, chi è l’avversario di Sinner a Indian Wells

(Adnkronos) –
Jannik Sinner si prepara all’esordio a Indian Wells 2026. Sabato 7 marzo il tennista azzurro sfiderà il ceco Dalibor Svrcina, tennista numero 109 del mondo che arriva dalle qualificazioni e che lo scorso anno ha battuto Matteo Berrettini a Guangzhou e la scorsa settimana è stato superato da Flavio Cobolli all’Atp di Acapulco. Ma chi è Svrcina? 

 

Dalibor Svrcina è un tennista ceco originario di Ostrava di 23 anni, classe 2002. La, ancora giovane, carriera di Svrcina ha toccato il suo punto più alto proprio lo scorso anno, quando è riuscito a entrare nella top 100 della classifica Atp raggiungendo la posizione numero 86, conquistando così il suo best ranking. 

Svricina ha iniziato a giocare a tennis fin da giovanissimo e si è imposto come uno dei talenti del suo Paese, che sta sfornando giocatori come Mensik, Machac e Lehecka. Ha vinto diversi titoli Challenger: quello di Praga nel 2021 e quelli di Pune, Barletta e Cancun nel 2025. 

 

