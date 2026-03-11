Gussola, ecco i finalisti del concorso fotografico AIDO 2026

Svelati i nomi dei finalisti della 16ª edizione del Concorso Fotografico per dilettanti. “Ognidono conta” è il titolo di quest’edizione dell’iniziativa, promossa dal Gruppo Comunale AIDO Gussola Onlus con il patrocinio della Biblioteca Comunale “Giancarla Assandri”.

Un concorso per invitare i partecipanti a riflettere, attraverso la fotografia, sul valore del dono e della solidarietà, temi centrali nella missione di AIDO e particolarmente significativi per sensibilizzare la comunità sull’importanza della donazione.

Le opere selezionate dalla giuria – composta dai fotografi professionisti Luigi Briselli e Maurizio Lodi Rizzini, dalla presidente AIDO Giovanna Favagrossa e dai membri del consiglio direttivo Sabina Ghignatti e Laura Pasini, insieme a Federica Copelli della Biblioteca Comunale – provengono da partecipanti di diverse regioni del Nord Italia, in particolare Lombardia e Veneto, a testimonianza dell’ampia partecipazione e dell’interesse suscitato dall’iniziativa.

I finalisti per la sezione adulti sono (in ordine alfabetico): Elena Barbaglio, Elisa Crestani e Giovanni Moglia, mentre quelli per la sezione ragazzi sono (sempre in ordine alfabetico): Reedhima Jangra, Lorenzo Tenca e Leonardo Visioli.

La premiazione si terrà domenica 15 marzo alle 16 presso il Salone Parrocchiale di Piazza Comaschi a Gussola.

Il pubblico potrà visitare la mostra con tutte le opere in concorso, allestita presso il Salone Parrocchiale, sabato 14 e domenica 15 marzo dalle 15 alle 18. Un appuntamento che unisce fotografia e impegno civile, ricordando come, proprio come suggerisce il titolo del concorso, ogni dono possa fare la differenza.

© Riproduzione riservata