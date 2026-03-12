Un laboratorio per i giovani dedicato al rap: ecco da Zero al Master

Prenderà il via mercoledì 18 marzo a Calvatone il laboratorio “Da Zero al Master”, un percorso creativo dedicato al mondo del rap e della produzione musicale urbana, pensato per trasformare idee, pensieri e storie personali in brani musicali completi.

L’iniziativa rientra nel progetto “Comunità Sprint!” – realizzato nell’ambito della Politica di Coesione 2021–2027 e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus – Programma Regionale Lombardia con l’obiettivo di offrire ai giovani uno spazio di espressione artistica e crescita creativa, accompagnandoli passo dopo passo dalla nascita di un’idea fino alla registrazione finale in studio.

Il laboratorio non sarà un semplice corso di musica, ma un viaggio collettivo tra scrittura, produzione e performance, in cui i partecipanti potranno sperimentare tutte le fasi della creazione musicale: dal beat al microfono.

Dettagli del laboratorio

Inizio: mercoledì 18 marzo

mercoledì 18 marzo Durata: 10 incontri

10 incontri Frequenza: ogni mercoledì

ogni mercoledì Orario: dalle 18:00 alle 20:00

dalle 18:00 alle 20:00 Luogo: Calvatone (CR)

Il percorso

Il laboratorio si svilupperà in quattro fasi principali, pensate per accompagnare i partecipanti lungo l’intera filiera della produzione musicale.

Connessione e mood

I primi incontri saranno dedicati alla conoscenza reciproca e alla costruzione del gruppo di lavoro, per definire insieme il clima creativo e la direzione artistica del progetto.

Beatmaking e produzione

I partecipanti impareranno a creare una base musicale partendo da zero, sperimentando tecniche di produzione e costruendo un suono originale, senza ricorrere a basi preconfezionate.

Writing session

Spazio alla scrittura: attraverso sessioni guidate e il supporto di autori e rapper esperti, i partecipanti lavoreranno su metriche, incastri e contenuti per trasformare le proprie idee in testi rap.

Finalizzazione e studio

La fase conclusiva porterà i partecipanti nello studio professionale del formatore a Mantova, dove i brani nati durante il laboratorio verranno registrati e finalizzati, dando vita a un prodotto musicale completo.

Un’occasione per mettersi in gioco

Il laboratorio è aperto sia a chi scrive già rap sia a chi si avvicina per la prima volta al microfono. L’obiettivo è trasformare la passione in un brano finito, valorizzando creatività, collaborazione e capacità espressive.

La sede dove si svolgerà il corso è gentilmente concessa dalla Pro Loco Bedriacum. “Comunità Sprint!” è promosso da Azienda Speciale Consortile Oglio Po e Consorzio Casalasco Servizi Sociali, in collaborazione con Comune di Calvatone e FormArtArt APS.

© Riproduzione riservata