Ad Ancona brillano i colori azzurroverdi dell'Interflumina grazie a Rita Buglia

Per Rita Buglia, quindicenne viadaneseche frequenta la 1° classe al Sanfelice, dopo la vittoria del titolo regionale sui 60 ostacoli arriva un’altra particolare soddisfazione sportiva. Infatti, la portacolori dell’Interflumina È Più Pomi ha vinto domenica pomeriggio il massimo trofeo invernale per la sua categoria.

Ad Ancona al Meeting “Ai confini delle Marche” manifestazione per rappresentative regionali, ha superato una concorrenza di altissimo livello. Per lei, sempre sui 60 ostacoli, la vittoria è arrivata frantumando il tempo con il quale aveva vinto, quindici giorni fa i regionali a Saronno: da 9″19 è scesa a 9″08, con un progresso di 11 centesimi situazione rara a realizzarsi su distanze così brevi. Un piccolo capolavoro.

Alle sue spalle la toscana Vittoria Nencioni con 9″10; sul terzo gradino del podio la veneta Marta Cerotto con 9″13. E’ stata una gara estremamente combattuta con Rita sempre prima, davanti ad avversarie che hanno dato filo da torcere all’atleta dell’Inferflumina lottando sino al termine della gara.

© Riproduzione riservata