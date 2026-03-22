Al Museo Diotti Laura Carlevaris racconta la Galleria degli Antichi

Domenica 22 marzo 2026, alle ore 16, il Museo Diotti ospiterà l’incontro “Gli Alberti e la Galleria degli Antichi di Sabbioneta”, conferenza tenuta da Laura Carlevaris, studiosa della Sapienza Università di Roma.

L’iniziativa, a ingresso libero, è promossa dal Comune di Casalmaggiore, con il patrocinio del Comune di Sabbioneta e di Regione Lombardia.

La conferenza sarà dedicata alla storia della Galleria degli Antichi, uno dei più straordinari esempi di architettura rinascimentale dell’Italia settentrionale. Attraverso l’analisi delle fonti storiche e artistiche, la relatrice approfondirà il ruolo della famiglia Alberti nel contesto della corte gonzaghesca e nel progetto culturale della città ideale di Sabbioneta, voluta dal duca Vespasiano Gonzaga.

L’incontro offrirà al pubblico l’opportunità di conoscere più da vicino la storia e il significato della Galleria degli Antichi, straordinario spazio architettonico e simbolo del collezionismo e della rappresentazione del potere nella cultura rinascimentale.

L’evento è inserito all’interno della rassegna culturale dedicata al Barocco, un ciclo di incontri e approfondimenti che coinvolgerà diversi studiosi e che proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori appuntamenti, alcuni dei quali dedicati proprio alla città di Sabbioneta e al suo patrimonio storico e artistico.

L’appuntamento è aperto a tutti gli interessati: studiosi, appassionati d’arte e cittadini.

© Riproduzione riservata