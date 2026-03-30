Chiara Pedroni: la danza come strumento di riscatto e narrazione per i diritti umani

Si è parlato di diritti, di disabilità, ma anche di riscatto e di speranza nel corso dell’incontro svoltosi nel pomeriggio di domenica nella Sala Fondazione Santa Chiara di via Formis, a Casalmaggiore, dove la cremonese Chiara Pedroni, intervistata da Laura Bosio, giornalista di CR1 TV, ha raccontato la propria vita da quando la disabilità è entrata a farne parte, con una diagnosi di endometriosi.

L’evento pubblico, dal titolo “Quando il corpo diventa voce – Identità libere per un’umanità plurale”, era promosso da Arcigay Cremona La Rocca (con il fondamentale supporto di Anpi Casalmaggiore, Associazione Mia, e Arcigay), di cui Chiara Pedroni è presidente, ed era inserito nell’ambito del Festival dei Diritti, un’iniziativa che da novembre a marzo sta animando il territorio con appuntamenti dedicati alla riflessione e al dibattito su temi fondamentali per la convivenza civile. promossa da Csv Lombardia Sud.

Campionessa di danza in carrozzina e attivista di spicco per i diritti umani, Chiara Pedroni ha saputo trasformare la sua storia personale e la sua arte in uno strumento di narrazione civile e di rivendicazione di spazi di libertà per tutti. A partire dalla sua recentissima esperienza all’interno del corpo di ballo che si è esibito nella cerimonia di chiusura della Paralimpiadi Milano-Cortina.

La protagonista ha quindi raccontato la scoperta della danza in carrozzina, di come essa le abbia consentito di tornare a ballare dopo tanto tempo, e di ritrovare una nuova dimensione di sè. Ma ha anche parlato dell’importanza dell’inclusione, del non sentirsi “diversi” e di come sia fondamentale lavorare in rete per portare avanti la lotta per i diritti.

Il pomeriggio si è concluso con un’esibizione dell’artista, che ha ballato sulle note de “La Notte” di Arisa e de “La Cura” di Battiato, suscitando tra il pubblico grandi emozioni.

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