Provincia stanzia 500mila euro per sistemare la SP85 ammalorata

C’è un punto della SP85, che taglia in due il Casalasco, dove sembra di cambiare strada anche se non è così: fino a Torricella del Pizzo compresa, la strada è in buone condizioni, successivamente iniziano gli ammaloramenti. Da qui l’intervento della Provincia di Cremona che proprio mercoledì nell’ultimo consiglio provinciale ha stanziato una cifra significativa per il piano asfalti.

A parlare è Luciano Toscani, in qualità sì di vicepresidente provinciale ma anche di referente per il Casalasco, che spiega come i fondi siano stati assegnati da Regione Lombardia e poi appunto redistribuiti dalla Provincia, che ha selezionato le priorità.

Dei 500mila euro, buona parte sarà destinato appunto alla SP85, mentre non mancheranno fondi anche per la Paullese, altra arteria di intensa frequentazione e grande traffico, che merita attenzione e che infatti la Provincia ha inserito nel calendario asfalti.

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