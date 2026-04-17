Studenti a teatro, successo per la rassegna parallela dedicata alle scuole di Viadana

Se la soddisfazione, misurata in termini di presenze, pubblico e gradimento per i vari appuntamenti della stagione teatrale al Vittoria, la prima dopo la ripartenza, è stata (ed è) significativa tra un ‘sold out’ e l’altro, altrettanto rilevante è il bilancio per la rassegna “parallela” dedicata alle scuole.

Un percorso ad hoc, organizzato dall’assessore alla Cultura Rossella Bacchi. L’esponente dell’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Cavatorta, forte della risposta dei ragazzi, ha manifestato la propria soddisfazione per una rassegna ‘satellite’ concepita per fare avvicinare le nuove generazioni al mondo del teatro. “Teatro inteso – specifica l’amministratore locale – non solo come forma di intrattenimento, ma come esperienza educativa capace di stimolare riflessione, emozione e crescita personale”.

Alla compagnia Noveteatro di Novellara il compito di dare il via, lo scorso 23 marzo, alla programmazione per gli alunni della secondaria Parazzi, con una rappresentazione dedicata al mondo dello sport, inteso come strumento di crescita personale, condivisione e disciplina. Martedì 14 aprile si è svolto il secondo atto con uno spettacolo dedicato sempre agli alunni della primaria Parazzi. In quel frangente era presente anche il sindaco per un saluto istituzionale. Un intervento in cui il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di investire in progetti culturali rivolti ai più giovani.

Mercoledì 22 aprile a San Matteo toccherà invece alla compagnia teatrale Sipario Onirico andare in scena con un lavoro incentrato sull’amicizia tra i giovani, rivolto agli studenti della secondaria di primo grado.

Il cartellone proseguirà coinvolgendo l’Istituto Comprensivo di San Matteo Dosolo Pomponesco, con spettacoli pensati per le scuole primarie di Casaletto e San Matteo. Infine, il Vittoria ospiterà l’ultimo appuntamento della rassegna. Presso il Cinema Teatro di Viadana tutte le scuole dell’infanzia dei due istituti comprensivi – con una rappresentanza della scuola paritaria di San Pietro – assisteranno a una favola rivisitata per l’occasione in chiave moderna. Dall’ente viadanese è stato rivolto “un ringraziamento al Gruppo Mauro Saviola e alla Seletti, sponsor grazie ai quali è stato possibile sostenere il progetto”.

“Un ulteriore elemento di valore – concludono dall’Ente – è rappresentato dal ritorno alla piena fruizione del Cinema Lux, che ha recentemente ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e viene così restituito alla cittadinanza come spazio multifunzionale e sala polivalente, idonea ad accogliere spettacoli teatrali e musicali, conferenze, corsi e momenti di aggregazione”.

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