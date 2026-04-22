La popolazione aumenta ma si alza l'età media, meno nascite e più migranti

Tra il 1° gennaio 2026 e lo stesso giorno del 2025 aumenta di un migliaio di persone la popolazione residente nella provincia di Cremona che viene stimata dall’Istat in 355.134 mila abitanti, 1.221 in più rispetto all’anno precedente, pari al +0,3%. Un saldo annuale positivo, che segna un timido recupero della popolazione che, tuttavia, rimane inferiore al dato del 2019, quando i cremonesi risultarono 356.150.

In altri termini, nonostante il timido recupero degli ultimi anni, al 1° gennaio 2026 – in realtà il dato è quello fissato al 31 dicembre 2025 – i cremonesi sono 1.016 in meno rispetto al 2019, pari al -0,3%.

Questo è quanto emerge dal confronto dei dati appena diffusi dall’Istat che evidenzia una criticità per la provincia di Cremona, considerando che, tra il 2019 e il 2025, la popolazione della Lombardia cresce di 54.861 abitanti, pari al +0,5.%.

Rimane basso il numero dei nati in provincia di Cremona che, nel 2025, è di soli 2.208 bambini, ancora 19 in meno rispetto all’anno precedente, ossia solo 6,2 nati per ogni mille abitanti.

Poi, per dirla tutta, dei 2.208 bambini nati in Provincia nel 2025, ben 604, oltre uno su quattro, sono figli di genitori che sono cittadini stranieri. I figli dei migranti sono il 27,3% del totale, con un’incidenza che è doppia rispetto a quella della popolazione straniera sul totale provinciale, che, al 1°gennaio 2026, si fissa al 13%.

La maggior parte delle nascite si registra, ovviamente, nei comuni maggiori, con Cremona in primo piano con 443 nati nell’anno 2025, dei quali 142, quasi uno su tre (32,1%) sono di origine straniera.

Cremona è una provincia sempre più vecchia con una media di 223,4 anziani per ogni 100 ragazzi. Questo è quanto ci racconta l’indice di vecchiaia che misura il rapporto, espresso come percentuale, tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione giovanile (0-14 anni), ossia ci indica quanti anziani ci sono per ogni 100 giovani. Basta considerare che, nel 2014, l’indice di vecchiaia per la provincia di Cremona era pari a 170 anziani per ogni 100 giovani.

L’indice di vecchiaia della provincia di Cremona (223,4 anziani per ogni 100 giovani) supera nettamente quello medio regionale che, pur in crescita costante, al 1° gennaio 2026, è pari a 203. Insomma, sempre più anziani e sempre meno giovani. Ma, se questa osservazione appare quasi banale, sono i numeri di queste trasformazioni a destare stupore.

Nel 2014 gli anziani over 65 costituivano il 22,8% della popolazione, a fronte del 13,3% di under 15 e del 63,9% di popolazione con da 15 a 64 anni. Al 1° gennaio 2026, gli anziani over 65 costituiscono il 25,8% della popolazione, oltre un quarto del totale, a fronte del 11,5 % di under 15 e del 62,7 % di popolazione con da 15 a 64 anni.

La provincia di Cremona, del resto, presenta indicatori demografici strutturali sempre tra i più elevati nelle province lombarde e sempre relativamente peggiori rispetto al dato medio regionale. L’età media della popolazione cremonese è di 47,4 anni, quasi uno in più rispetto ai 46,6 della media regionale. Risulta invece di un anno inferiore alla media lombarda la speranza di vita alla nascita arrivata a 83,5 anni in provincia, rispetto agli 84,3 della Lombardia, con una differenza di genere tra le donne (85,3 anni) e gli uomini, che si fermano a 81,8 anni.

Aumenta ancora la presenza di cittadini stranieri che, in provincia di Cremona al 1° gennaio 2026 risultano 46.106, 1.323 in più rispetto ad un anno prima e oltre 5 mila oltre il dato del 2019 (41.067).

Di per sé l’aumento di 5.039 stranieri, pari al +12,3%, non sarebbe un dato rilevante ma si registra mentre, nel complesso, la popolazione provinciale, come osservato, tra il 2019 e il 2026, si riduce di 1.016 residenti. In breve, la Provincia perde poco più di un migliaio di residenti ma, nello stesso tempo, aumenta di oltre 5 mila unità la presenza dei migranti.

In altri termini i cittadini stranieri contribuiscono alla sostanziale tenuta della popolazione provinciale e aumentano la loro incidenza sul totale provinciale, passando dall’11,5% del 2019 al 13% nel 2026.

Bilancio demografico anno 2025 Provincia: Cremona

Variabile Maschi Femmine Totale Popolazione censita al 1° gennaio 175928 177995 353923 Nati vivi 1165 1043 2208 Morti 1959 2302 4261 Saldo naturale -794 -1259 -2053 Immigrati da altro comune 6014 5608 11622 Emigrati per altro comune 5423 5057 10480 Saldo migratorio interno 591 551 1142 Immigrati dall’estero 1712 1212 2924 Emigrati per l’estero 387 415 802 Saldo migratorio con l’estero 1325 797 2122 Unità in più/meno dovute a variazioni territoriali 0 0 0 Popolazione al 31 dicembre 177050 178084 355134 Iscritti per altri motivi (v) 176 77 253 Cancellati per altri motivi (v) 698 382 1080

Note:

p = dato provvisorio. Il dato della popolazione censita al 1°gennaio è definitivo.

v = dati in corso di validazione. I dati saranno rivisti nel bilancio demografico definitivo dell’anno, in seguito al rilascio dei dati dell’ultimo censimento permanente.

Popolazione dei comuni anni 2019 – 2026. Provincia: Cremona

Fonte: Istat

2026 (1° gennaio) 2025 ( 1° gennaio) 2019 (1° gennaio) Saldo valore assoluito (2026-2019 Saldo percentuale (2026-2019) Acquanegra Cremonese 1167 1183 1171 -4 -0,3 Agnadello 3963 3924 3896 67 1,7 Annicco 1980 1985 2019 -39 -1,9 Azzanello 631 619 614 17 2,8 Bagnolo Cremasco 5115 5025 4841 274 5,7 Bonemerse 1434 1444 1490 -56 -3,8 Bordolano 602 598 593 9 1,5 Calvatone 1130 1156 1187 -57 -4,8 Camisano 1253 1254 1240 13 1,0 Campagnola Cremasca 649 661 671 -22 -3,3 Capergnanica 2150 2130 2159 -9 -0,4 Cappella Cantone 538 545 545 -7 -1,3 Cappella de’ Picenardi 422 425 405 17 4,2 Capralba 2293 2277 2313 -20 -0,9 Casalbuttano ed Uniti 3796 3772 3762 34 0,9 Casale Cremasco-Vidolasco 1815 1798 1853 -38 -2,1 Casaletto Ceredano 1171 1154 1147 24 2,1 Casaletto di Sopra 527 536 530 -3 -0,6 Casaletto Vaprio 1778 1763 1804 -26 -1,4 Casalmaggiore 15114 15088 15372 -258 -1,7 Casalmorano 1727 1681 1620 107 6,6 Castel Gabbiano 542 494 438 104 23,7 Casteldidone 542 539 566 -24 -4,2 Castelleone 9340 9341 9386 -46 -0,5 Castelverde 5699 5689 5608 91 1,6 Castelvisconti 306 316 300 6 2,0 Cella Dati 514 489 495 19 3,8 Chieve 2270 2297 2270 0 0,0 Cicognolo 977 957 915 62 6,8 Cingia de’ Botti 1171 1134 1205 -34 -2,8 Corte de’ Cortesi con Cignone 1070 1063 1072 -2 -0,2 Corte de’ Frati 1318 1307 1358 -40 -2,9 Credera Rubbiano 1476 1501 1565 -89 -5,7 Crema 34147 34029 34368 -221 -0,6 Cremona 71093 71062 72274 -1181 -1,6 Cremosano 1730 1726 1753 -23 -1,3 Crotta d’Adda 613 612 641 -28 -4,4 Cumignano sul Naviglio 406 399 433 -27 -6,2 Derovere 284 283 306 -22 -7,2 Dovera 3734 3722 3772 -38 -1,0 Fiesco 1217 1207 1193 24 2,0 Formigara 1038 1002 1038 0 0,0 Gabbioneta-Binanuova 859 846 864 -5 -0,6 Gadesco-Pieve Delmona 1882 1890 1932 -50 -2,6 Genivolta 1082 1131 1166 -84 -7,2 Gerre de’ Caprioli 1310 1330 1323 -13 -1,0 Gombito 611 612 618 -7 -1,1 Grontardo 1498 1478 1482 16 1,1 Grumello Cremonese ed Uniti 1725 1698 1737 -12 -0,7 Gussola 2687 2665 2688 -1 0,0 Isola Dovarese 1065 1060 1162 -97 -8,3 Izano 1951 1956 1980 -29 -1,5 Madignano 2764 2771 2835 -71 -2,5 Malagnino 1703 1713 1707 -4 -0,2 Martignana di Po 2024 2048 2049 -25 -1,2 Monte Cremasco 2217 2244 2274 -57 -2,5 Montodine 2394 2420 2495 -101 -4,0 Moscazzano 697 698 745 -48 -6,4 Motta Baluffi 769 787 887 -118 -13,3 Offanengo 5945 5914 5979 -34 -0,6 Olmeneta 934 919 928 6 0,6 Ostiano 2825 2769 2831 -6 -0,2 Paderno Ponchielli 1292 1287 1397 -105 -7,5 Palazzo Pignano 3793 3816 3812 -19 -0,5 Pandino 8988 8899 8904 84 0,9 Persico Dosimo 3250 3229 3364 -114 -3,4 Pescarolo ed Uniti 1547 1534 1514 33 2,2 Pessina Cremonese 574 569 627 -53 -8,5 Piadena Drizzona 4063 4045 3963 100 2,5 Pianengo 2570 2540 2493 77 3,1 Pieranica 1107 1101 1115 -8 -0,7 Pieve d’Olmi 1238 1236 1267 -29 -2,3 Pieve San Giacomo 1571 1594 1585 -14 -0,9 Pizzighettone 6242 6208 6393 -151 -2,4 Pozzaglio ed Uniti 1416 1413 1454 -38 -2,6 Quintano 932 934 903 29 3,2 Ricengo 1724 1737 1710 14 0,8 Ripalta Arpina 1088 1079 994 94 9,5 Ripalta Cremasca 3454 3474 3358 96 2,9 Ripalta Guerina 538 535 532 6 1,1 Rivarolo del Re ed Uniti 1848 1849 1924 -76 -4,0 Rivolta d’Adda 8358 8298 7961 397 5,0 Robecco d’Oglio 2250 2239 2330 -80 -3,4 Romanengo 3257 3238 3087 170 5,5 Salvirola 1143 1157 1146 -3 -0,3 San Bassano 2057 2042 2196 -139 -6,3 San Daniele Po 1297 1279 1342 -45 -3,4 San Giovanni in Croce 1915 1905 1900 15 0,8 San Martino del Lago 384 372 408 -24 -5,9 Scandolara Ravara 1237 1277 1322 -85 -6,4 Scandolara Ripa d’Oglio 505 515 522 -17 -3,3 Sergnano 3460 3447 3501 -41 -1,2 Sesto ed Uniti 3286 3256 3220 66 2,0 Solarolo Rainerio 921 917 924 -3 -0,3 Soncino 7554 7537 7558 -4 -0,1 Soresina 9306 9194 8725 581 6,7 Sospiro 3041 3011 3075 -34 -1,1 Spinadesco 1485 1456 1460 25 1,7 Spineda 608 601 609 -1 -0,2 Spino d’Adda 7013 7018 6789 224 3,3 Stagno Lombardo 1402 1403 1526 -124 -8,1 Ticengo 455 449 427 28 6,6 Torlino Vimercati 451 465 480 -29 -6,0 Tornata 400 405 456 -56 -12,3 Torre de’ Picenardi 2183 2182 2073 110 5,3 Torricella del Pizzo 585 583 580 5 0,9 Trescore Cremasco 2916 2901 2809 107 3,8 Trigolo 1648 1640 1681 -33 -2,0 Vaiano Cremasco 3592 3569 3667 -75 -2,0 Vailate 4723 4665 4493 230 5,1 Vescovato 3994 3973 3879 115 3,0 Volongo 455 458 487 -32 -6,6 Voltido 334 328 338 -4 -1,2 Totale Provincia 355134 353995 356150 -1016 -0,3

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