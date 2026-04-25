Ponte del 25 aprile col caldo: fino a 27°C in Italia, poi arriva il maltempo

(Adnkronos) – Meteo oggi e Ponte del 25 Aprile: Italia baciata dal sole con clima quasi estivo. L’alta pressione domina su gran parte del Paese, con temperature fino a 27°C soprattutto al Nord. Ma attenzione: il tempo potrebbe cambiare già nei prossimi giorni, con rovesci in arrivo e un possibile ribaltone in vista del Primo Maggio.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, ci indica una piccolissima eccezione in un contesto quasi totale di cieli azzurri: sulla Liguria di Ponente avremo la formazione di qualche innocua nuvola marittima, in locale estensione anche al resto della regione. Su questi settori, dunque, il sole risulterà a tratti un po’ offuscato.

Altrove il tempo sarà eccellente, ma con una distribuzione delle temperature decisamente curiosa: farà sensibilmente più caldo al Nord rispetto al Sud! Al settentrione sono previsti picchi di 27°C, specialmente nei fondovalle alpini, al Centro intorno ai 23-25°C mentre al Sud il tempo sarà decisamente più mite, con i termometri che si fermeranno sui 21-23°C.

L’idillio atmosferico inizierà a mostrare qualche segnale di cedimento con l’inizio della nuova settimana. Lunedì assisteremo a un lieve calo della pressione sulle regioni settentrionali con qualche rovescio perlopiù relegato ad Alpi e Appennini. Da martedì, però, l’instabilità dovrebbe farsi più invadente, interessando anche la Pianura Padana con acquazzoni “a macchia di leopardo” e un conseguente calo termico.

Discorso diametralmente opposto per il Centro-Sud: qui il meteo si manterrà non solo stabile, ma vedrà un’impennata termica. Le temperature saliranno al Meridione, raggiungendo punte di 27-29°C.

Veniamo alla previsione più importante e attesa: cosa succederà per il Ponte del Primo Maggio? L’evoluzione atmosferica indica che, tra martedì 28 e giovedì 30, l’Italia sarà attraversata da un irregolare peggioramento: le precipitazioni interesseranno dapprima il Nord, per poi scivolare gradualmente verso la fascia adriatica e, infine, verso il Sud. Tuttavia, rimane una solida speranza: proprio all’inizio del mese di maggio potrebbe tornare in grande stile l’Anticiclone Africano, facendo da scudo alle perturbazioni e garantendo un rapido e nuovo miglioramento in extremis.

Non ci resta che sperare in questo subitaneo ritorno. L’indiscusso protagonista, che ci sta regalando il bellissimo weekend della Liberazione, ha tutte le carte in regola per concedere il “bis” proprio per la Festa dei Lavoratori. E noi, ovviamente, facciamo il tifo per lui.

NEL DETTAGLIO



Sabato 25. Al Nord: sole e caldo per il periodo; qualche nuvola in Liguria. Al Centro: sole e caldo per il periodo. Al Sud: soleggiato.

Domenica 26. Al Nord: soleggiato e caldo per il periodo; qualche nuvola in Liguria. Al Centro: sole e caldo per il periodo. Al Sud: soleggiato.

Lunedì 27. Al Nord: nubi irregolari, qualche rovescio dal pomeriggio specie sui rilievi. Al Centro: soleggiato e caldo per il periodo. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Tendenza: instabilità in rapido trasferimento dal Nord al Sud entro fine mese; probabile nuovo miglioramento con l’inizio di Maggio.

Ponte del 25 aprile col caldo, clima quasi estivo, ma cambia tutto nei prossimi giorni