San Martino dall'Argine, domenica l'esordio del mercatino del riuso

Una nuova iniziativa dedicata alla sostenibilità, al collezionismo e alla passione per gli oggetti di un tempo prende vita a San Martino d’Argine. A partire da questa domenica, infatti, debutta ufficialmente il nuovo Mercatino del Riuso, destinato a diventare uno dei più importanti appuntamenti del settore tra Lombardia ed Emilia.

L’evento si terrà nella suggestiva cornice di Piazza Castello e avrà cadenza mensile: l’appuntamento è fissato per ogni quarta domenica del mese, dalle ore 7 alle ore 14, offrendo così un punto di riferimento stabile per appassionati, curiosi e famiglie.

Il mercatino non sarà dedicato esclusivamente al riuso, ma proporrà un’ampia varietà di esposizioni: dal collezionismo all’antiquariato, dal vintage al modernariato, senza dimenticare il riciclo creativo. Un’occasione unica per scoprire oggetti rari, pezzi di storia e curiosità, ma anche per dare nuova vita a ciò che altrimenti verrebbe dimenticato.

L’iniziativa si inserisce in un contesto sempre più attento ai temi della sostenibilità e del consumo responsabile, valorizzando il recupero e la circolazione di beni già esistenti.

Gli organizzatori invitano cittadini e visitatori a partecipare numerosi a questa prima edizione, che promette di diventare un appuntamento fisso e molto atteso nel panorama dei mercatini locali. “Vi aspettiamo!” è l’invito rivolto a tutti coloro che vogliono vivere una giornata all’insegna della scoperta, della convivialità e della cultura del riuso.

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