Visit Oglio Po, gusto e tradizioni nei borghi tra i due fiumi: 18 comuni coinvolti

La Destinazione Oglio Po si promuove con un palinsesto di eventi che valorizzano “Gusto e tradizioni nei borghi tra i Due Fiumi” con il sostegno di InLombardia, l’ente regionale di promozione territoriale, e il contributo della Regione. Il progetto, che vede come capofila il Comune di Torre de’ Picenardi e il coordinamento del GAL Oglio Po, unisce diciotto comuni delle province di Cremona e Mantova in un palinsesto coordinato di oltre 150 eventi. I sei percorsi cicloturistici del territorio collegheranno le manifestazioni in un percorso ideale di scoperta che offre ai visitatori l’opportunità di immergersi in genuini momenti di festa e, allo stesso tempo, l’occasione di tornare più volte e in diversi momenti dell’anno.

Il progetto, collegato al bando regionale Lombardia Style, offre la possibilità di inserire gli appuntamenti all’interno del portale ufficiale InLombardia e di ottenere contributi economici per la loro realizzazione. “VISIT OGLIO PO ha richiesto un lavoro di coordinamento intenso: raccordare così tanti enti su format, scadenze, materiali e canali di comunicazione non è scontato”, racconta il Direttore del GAL Oglio Po Giusy Botti. “Abbiamo creato questa proposta pensando alle risorse che abbiamo e su cui abbiamo puntato negli anni ed è venuto quasi naturale pensare agli itinerari cicloturistici che toccano ogni punto del territorio. Abbiamo lavorato ad un calendario condiviso e ci siamo resi subito conto della ricchezza di eventi che caratterizza l’Oglio Po. Per questo abbiamo aggiunto i GiroBorghi: un’opportunità in più per tornare. Ogni borgo mantiene la propria voce, ma ora parla anche all’interno di un sistema riconoscibile.”

Ogni comune ha individuato un evento principale che lo definisce: troviamo per esempio, le tante fiere settembrine, ma anche sagre, laboratori e spettacoli teatrali. In aggiunta, ogni località anima la propria tappa con i Giro Borghi, un nutrito elenco di iniziative collaterali che spazia tra visite guidate, degustazioni, esperienze e momenti culturali che moltiplicano le ragioni per tornare, per percorrere un tratto diverso dello stesso itinerario, per scoprire un aspetto dell’Oglio Po che la prima visita non aveva svelato. Il primo appuntamento dei Giro Borghi è già fissato per il 25 aprile a Torricella del Pizzo con la sua Pizzetto Week 2026, mentre per gli eventi principali si dovrà attendere fino a giugno Questo è il programma degli eventi cardine promossi all’interno di Visit Oglio Po:

19 giugno — Notte Bianca, Canneto sull’Oglio (MN)

20 giugno — Vivere Villa Dati, Cella Dati (CR)

3 luglio — R…Estate in Piazza, San Martino del Lago (CR)

25 luglio — Le Notti dei Corvi, Motta Baluffi (CR)

2 agosto — Fiera di San Lorenzo, Gussola (CR)

22 agosto — 20ª Sagra del Marubino, Casteldidone (CR)

5 settembre — CastelChef: Mani in Pasta, Castellucchio (MN)

6 settembre — Fiera Settembrina, Solarolo Rainerio (CR)

13 settembre — Fiera Settembrina, Piadena-Drizzona (CR)

26 settembre — Gara Ciclistica, Bozzolo (MN)

27 settembre — Fiera Settembrina, Torricella del Pizzo (CR)

3 ottobre — Fiera Autunnale, Calvatone (CR)

4 ottobre — Sagra di Cingia de’ Botti, Cingia de’ Botti (CR)

10 ottobre — Sospiro a Teatro, Sospiro (CR)

18 ottobre — Sagra di San Fortunato, Acquanegra sul Chiese (MN)

24 ottobre — Antica Fiera di San Gaudenzio, Ostiano (CR)

7 novembre — Stagione Teatrale, Teatro 900, Pomponesco (MN)

6 dicembre — Fiera di Sant’Ambrogio, Torre de’ Picenardi (CR)

Il progetto valorizza un territorio che possiede risorse straordinarie ancora poco conosciute: prodotti DeCO, fiere ultracentenarie, gare ciclistiche che si avvicinano all’ottantesima edizione, ville nobiliari, aree umide di rilievo europeo, siti UNESCO e una tradizione teatrale che sopravvive nei piccoli gioielli di Pomponesco e Ostiano. L’Oglio Po è una destinazione che non si consuma in una sola tappa: si offre per gradi, a chi ha la pazienza di scoprirla lentamente.

“Aderire a VISIT OGLIO PO ha significato soprattutto non essere soli”, ci spiega Marcello Volpi, Sindaco di Torre de’ Picenardi e capofila del progetto. “Organizzare un evento di qualità, promuoverlo sui canali giusti, raccordarlo con il sistema regionale InLombardia: sono attività che un piccolo comune difficilmente riesce a sostenere da solo. Questa iniziativa permette di coordinare diciotto realtà diverse per parlare con una voce unica, ma senza rinunciare all’identità di ciascun borgo. Il risultato è un calendario che copre l’intera stagione e che racconta il nostro territorio come un’unica destinazione.”

I sei itinerari cicloturistici che strutturano il palinsesto fanno riferimento al Sistema Unico di Percorrenza che si sviluppa in 320 km di percorsi cicloturistici e sono: I Borghi del Casalasco (che include Cella Dati, Motta Baluffi e Sospiro), Dalla Confluenza dell’Oglio in Po (con Castellucchio e Pomponesco), I Borghi della Postumia Casalasca (Canneto sull’Oglio, Calvatone, Torre de’ Picenardi), I Percorsi di Mezzo (San Martino del Lago, Cingia de’ Botti, Casteldidone, Solarolo Rainerio), Eridano (Gussola, Torricella del Pizzo) e il percorso dell’Oglio (Piadena-Drizzona, Acquanegra sul Chiese, Bozzolo, Ostiano).

Domenico Maschi, Presidente GAL Oglio Po, sottolinea che “Con VISIT OGLIO PO dimostriamo che i piccoli comuni della pianura lombarda, quando lavorano insieme, riescono a costruire un’offerta turistica capace di competere con destinazioni ben più note. Questo progetto si appoggia su una rete già esistente, su tradizioni radicate e su un’identità territoriale autentica. Il programma Lombardia Style ci ha dato l’opportunità di metterla a sistema, di renderla visibile.”

Tutte le iniziative sono raccordate con il sistema turistico di Regione Lombardia e promosse sul portale www.inlombardia.it e sul sito www.ogliopo.it.

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