Piscina comunale, Pradella sull’esclusione dal bando: “Occasione persa”

Intervento di Enos Pradella, candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni amministrative a sostegno di Lidia Culpo, sulla questione del bando regionale relativo all’efficienza energetica della piscina comunale di Viadana.

“I fatti, quando documentati, offrono spesso una prospettiva differente rispetto alle versioni fornite nelle sedi istituzionali”, afferma Pradella, introducendo il proprio intervento. Il candidato fa riferimento alla documentazione ufficiale di Regione Lombardia, dalla quale emergerebbero le motivazioni dell’esclusione del progetto presentato dal Comune dai finanziamenti previsti.

“Nonostante le rassicurazioni fornite dall’amministrazione in Consiglio Comunale,” spiega Pradella, “la graduatoria ufficiale indica che il progetto presentato non ha soddisfatto i requisiti minimi di ammissibilità. Nello specifico, l’intervento proposto non raggiungeva la soglia del 30% di riduzione dei parametri energetici e delle emissioni di CO2 richiesta dal bando.”

Secondo Pradella, la mancata ammissione al finanziamento sarebbe riconducibile a una non piena rispondenza del progetto agli obiettivi indicati: “I valori attesi dopo i lavori non erano in linea con gli obiettivi di transizione energetica fissati. È un’occasione persa per una struttura che attende da anni una riqualificazione profonda e una gestione stabile. Viadana merita una progettualità che sia davvero all’altezza degli standard richiesti.”

Nel proprio intervento Pradella illustra una proposta inserita nel programma della coalizione Pd-Viadana Domani: “Istituiremo un ufficio bandi comunale dedicato e altamente qualificato. Questa nuova struttura organizzativa avrà il compito di monitorare e intercettare ogni bando regionale, nazionale ed europeo, assicurando che i progetti di Viadana siano sempre solidi, tecnici e pronti a vincere i finanziamenti necessari”.

La proposta viene presentata come uno strumento per rafforzare la capacità amministrativa dell’ente: “L’Ufficio Bandi assicurerà che ogni progetto presentato da Viadana sia solido, ambizioso e pronto per essere finanziato, garantendo lo sviluppo che i nostri cittadini aspettano.”

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