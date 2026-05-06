Premio Natile di Amnesty, ultime ore per mandare segnalazioni

Al via la quinta edizione del “Premio Paolo Natile”, un’iniziativa di Amnesty International Lombardia, volta all’individuazione, al riconoscimento e alla premiazione di una persona tra i 16 e i 20 anni, che si è distinta per azioni compiute a tutela e promozione dei diritti umani sul territorio regionale, nell’anno precedente.

Il Premio, istituito in memoria di Paolo Natile, storico attivista di rilevanza nazionale di Amnesty International, costituisce una proposta di valorizzazione e di messa in rete dei contesti giovanili lombardi, attribuendo un riconoscimento a supporto di chi agisce con atti concreti in difesa i diritti umani sin dalla più giovane età.

La persona vincitrice verrà scelta dalla giuria attraverso le segnalazioni di merito ad Amnesty Lombardia utilizzando il form che si trova nella sezione del sito dedicata al premio.

La persona vincitrice potrà partecipare gratuitamente al Summer Lab estivo di Amnesty International Italia rivolto a chi è interessato ad approfondire la propria conoscenza e consapevolezza dei diritti umani e ad attivarsi. Il termine ultimo per inviare le segnalazioni è il 7 maggio 2026.

“Attraverso questo progetto Amnesty Lombardia vuole essere inclusiva e favorire la partecipazione” – sottolinea Daniel Timis, Responsabile Regionale dell’organizzazione – “offrire un abbraccio a chi, come ha fatto Paolo per tutta la sua esistenza, passa dall’indignazione all’azione e non lascia che le ingiustizie abbiano il sopravvento sulle nostre vite”.



QUI IL LINK PER INVITARE SEGNALAZIONI

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