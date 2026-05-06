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Ue: Falcone (FI), “rafforzare competitività in agricoltura per filiere d’eccellenza”

(Adnkronos) – Rafforzare la competitività dell’agricoltura europea lungo tutta la filiera, dalla produzione alla commercializzazione, per consolidare la presenza del Made in Europe sui mercati globali. È quanto afferma l’eurodeputato di Forza Italia (Ppe) Marco Falcone, intervenendo al dibattito “L’Europa vista dagli italiani: speranze e incertezze sul Made in Europe”, organizzato da Italiavanti. 

“Dobbiamo rafforzare la competitività anche in agricoltura, con una sua filiera che parte dalla terra per arrivare alla trasformazione, alla commercializzazione e alla creazione di un prodotto di eccellenza che possa arrivare sulle tavole del mondo”, sottolinea Falcone. In questo contesto, evidenzia come “le eccellenze del Made in Europe come il vino e il tabacco oggi possono essere esportate nel mondo” e come, “malgrado i dazi, il prodotto agricolo fatto in Europa riesce comunque ad affermarsi nel mondo”. 

Secondo l’eurodeputato, l’Europa deve puntare su una strategia industriale capace di valorizzare qualità e filiere produttive, superando approcci ideologici: serve una sostenibilità “non ideologica” ma “pragmatica, che metta al centro il lavoro” e sia declinata sui territori anche in chiave di coesione. 

Falcone sottolinea quindi la necessità di un progetto europeo credibile che non penalizzi l’agricoltura, “una delle nostre peculiarità più importanti”, ma che anzi ne rafforzi il ruolo strategico. Da qui l’invito a consolidare l’autorevolezza dell’Unione europea con politiche concrete: “non con un’autocelebrazione sterile, ma con fatti concreti”, per sostenere competitività e sviluppo e permettere alle eccellenze agricole europee di continuare a crescere sui mercati internazionali. 

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