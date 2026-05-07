Da Casalmaggiore a San Daniele Po con “Bici in campagna”

Domenica 10 maggio torna “Bici in campagna” evento promosso dal Comune di Casalmaggiore in collaborazione con Fiab Oglio Po e Fiab Cremona.

“Quest’anno – anticipano i promotori – “Bici in campagna” ci porta a San Daniele Po. Percorreremo l’argine che fiancheggia la golena, le sue anse, i suoi pioppeti e arriveremo al Museo Paleoantropologico del Po. Con l’aiuto di una guida, vedremo resti di animali e di uomini che hanno popolato le terre del Po decine di migliaia di anni fa. Il leopardo, la iena, il leone e naturalmente l’uomo di neanderthal del Po, attorniato dalle specie vissute tra la fine dell’ultimo interglaciale e l’era glaciale wurmiana: rinoceronte, mammut, cervo megacero, bisonte, orso e alce. Di assoluto valore scientifico, la ricostruzione di un intero scheletro neandertaliano e il cranio completo del raro rinoceronte di Merck.

La scienza dell’evoluzione ha fatto enormi progressi negli ultimi anni che in gran parte non sono ancora riportati nemmeno sui libri scolastici, eppure al museo di San Daniele vedremo una collezione didattica aggiornata con le ultime scoperte paleoantropologiche, che consente di ripercorrere le tappe salienti dell’evoluzione umana: dall’australopiteco ad Homo sapiens, passando da specie chiave come Homo ergaster ed Homo heidelbergensis che hanno convissuto a lungo per poi estinguersi dopo poco la comparsa dell’homo sapiens. L’esposizione si conclude con una delle più importanti raccolte di fossili umani mai rinvenuta nel fiume Po, unica collezione di paleontologia umana della Provincia di Cremona”.

“Per anni c’è stata “Bici in città” – spiega Roberto Madesani, consigliere comunale con delega al commercio – ma con il Covid si è arenata. Da due anni l’abbiamo ripresa con una veste nuova ed è diventa “Bici in campagna”, grazie alla collaborazione con Fiab”. “Cerchiamo sempre di unire bicicletta, ambiente, cultura e buona convivialità – prosegue il responsabile Fiab OglioPo, Gianfranco Feudatari – e questa è la terza escursione nei dintorni e la terza mostra che visitiamo, dall’inizio della primavera”.

La partenza è prevista da Piazza Garibaldi a Casalmaggiore alle ore 10.30, con arrivo fissato per le 12.30 dopo un percorso interamente asfaltato di circa 25 chilometri all’andata e altrettanti al ritorno. Per il pranzo sarà possibile scegliere tra il pranzo al sacco o al Bar l’Attracco, dove saranno disponibili esclusivamente panini. Alle ore 14 è previsto l’ingresso al museo, mentre il rientro è programmato intorno alle 17. Per i non soci è richiesto un contributo di 5 euro per l’assicurazione, a cui si aggiungono 6 euro per l’ingresso al museo.

La visita guidata sarà garantita ai primi 30 iscritti; gli altri partecipanti accederanno in un secondo turno senza guida. Gli organizzatori consigliano inoltre di portare una camera d’aria di scorta che, in caso di necessità, verrà sostituita da Fiab. L’iscrizione è obbligatoria scrivendo a fiabogliopo@gmail.com oppure telefonando al numero 0375 42245.

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