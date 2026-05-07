Fondo Antico del MuVi, firmata la convenzione con l'Università Cattolica

Nuova tappa nel percorso di valorizzazione del patrimonio storico e librario custodito al MuVi. Il Comune ha infatti sottoscritto una convenzione con l’Università Cattolica di Milano per attività di ricerca congiunta dedicate al Fondo Antico del Polo culturale cittadino.

L’accordo, che non comporta oneri economici per il Comune di Viadana, avrà una durata di quattro anni con possibilità di proroga e coinvolgerà il Centro di documentazione per lo studio, la valorizzazione e la conservazione del libro antico dell’Università Cattolica. Il centro, nato nel 2021, raccoglie fondi librari, manoscritti e documenti storici di particolare rilievo legati a diversi ambiti dei saperi umanistici, dalla storia della scienza alla filologia, fino alla storia dell’educazione e della letteratura.

Il MuVi custodisce a sua volta numerosi fondi storici e testi antichi databili tra il XVII e il XX secolo, comprendenti opere dedicate ad astronomia, matematica, geometria e altre discipline scientifiche e umanistiche. La collaborazione tra le due istituzioni punta quindi a sviluppare attività di studio, catalogazione e divulgazione, con la prospettiva di organizzare eventi, incontri e iniziative aperte al pubblico dedicate alla storia del libro, alla filologia, all’arte e alla storia della scienza.

Responsabili scientifici del progetto saranno il professor Andrea Canova, direttore delle Raccolte Storiche dell’Università Cattolica, e Daniela Sogliani, direttrice del MuVi.

Nelle parole del sindaco Nicola Cavatorta emerge la soddisfazione per l’ennesimo tassello che rientra nell’azione, impostata nel tempo, atta alla valorizzazione costante del polo culturale cittadino: “Siamo lieti di questa importante collaborazione – sottolinea l’amministratore locale – perché il MuVi rappresenta una vera e propria miniera di materiali di grande valore storico e culturale, che meritano di essere ulteriormente studiati, valorizzati e resi accessibili a un pubblico sempre più ampio. Valorizzando i fondi depositati al MuVi si rafforza il ruolo di Viadana come punto di riferimento per lo studio e la conoscenza del patrimonio librario e storico. È un investimento che abbiamo iniziato e che porterà dei frutti per la comunità nel prossimo futuro“.

Nel proprio intervento l’assessore alla Cultura Rossella Bacchi si sofferma sul valore e sulle potenzialità della collaborazione tra istituzioni culturali e Università: “Crediamo fortemente che il dialogo tra istituzioni culturali e accademiche – afferma – sia fondamentale per lo sviluppo del nostro polo culturale che conserva fondi e raccolte che necessitano di importanti studi e ricerche. Con questi accordi è possibile attivare e coinvolgere sempre di più il territorio, i cittadini ma soprattutto gli studenti che sono vicini al MuVi grazie ai numerosi progetti didattici che sono messi in atto per riscoprire il nostro patrimonio”.

Sull’importanza scientifica e divulgativa della sinergia intrapresa interviene anche la direttrice del MuVi: “Questa convenzione – dichiara Sogliani – rappresenta un’occasione particolarmente significativa per avviare un lavoro strutturato di studio e valorizzazione dei nostri fondi, mettendo in dialogo patrimoni documentari e competenze scientifiche complementari.

Dal punto di vista metodologico, la collaborazione permetterà di applicare strumenti avanzati di analisi, catalogazione e valorizzazione, con l’obiettivo non solo di approfondire la conoscenza dei materiali, ma anche di renderli progressivamente più accessibili attraverso esposizioni e pubblicazioni. Un aspetto centrale sarà infatti la dimensione divulgativa per un progetto che si configura come un esempio concreto di integrazione tra ricerca, tutela e valorizzazione”.

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