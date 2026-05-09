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Cultura e spettacoli

Con la Corale Verdi arie a Teatro per l'ospedale Oglio Po

La Corale Verdi è il primo coro al mondo nato nel nome di Giuseppe Verdi, e si è resa disponibile a concorrere al benessere sociale offrendo il suo contributo artistico

I protagonisti dell'iniziativa
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Il Teatro Comunale di Casalmaggiore ospiterà domenica 10 maggio, alle ore 18, un concerto lirico ad offerta libera che verrà proposto dalla celebre Corale Verdi. L’evento benefico è organizzato dagli Amici dell’Ospedale Oglio Po. L’Associazione Culturale Corale Giuseppe Verdi, fondata nel lontano 1905 (il grande compositore era morto da soli 4 anni), eseguirà le più celebri arie del melodramma italiano con la Corale Verdi e i suoi coristi, accompagnati al pianoforte dal Maestro Milo Martani diretti dal Maestro Claudio Cirelli.

La Corale Verdi è il primo coro al mondo nato nel nome di Giuseppe Verdi, e si è resa disponibile a concorrere al benessere sociale offrendo il suo contributo artistico. Tra l’altro ha già offerto un’anteprima con un piccolo concerto lirico che si è tenuto lunedì 4 maggio in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento, offerto ai malati e agli operatori dell’ospedale Oglio Po impossibilitati a partecipare all’evento in Teatro. Per informazioni: 339-8522376 (Maria Rosa), 333-2772624 (Claudio).

V.R. 

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