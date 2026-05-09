Con la Corale Verdi arie a Teatro per l'ospedale Oglio Po
La Corale Verdi è il primo coro al mondo nato nel nome di Giuseppe Verdi, e si è resa disponibile a concorrere al benessere sociale offrendo il suo contributo artistico
Il Teatro Comunale di Casalmaggiore ospiterà domenica 10 maggio, alle ore 18, un concerto lirico ad offerta libera che verrà proposto dalla celebre Corale Verdi. L’evento benefico è organizzato dagli Amici dell’Ospedale Oglio Po. L’Associazione Culturale Corale Giuseppe Verdi, fondata nel lontano 1905 (il grande compositore era morto da soli 4 anni), eseguirà le più celebri arie del melodramma italiano con la Corale Verdi e i suoi coristi, accompagnati al pianoforte dal Maestro Milo Martani diretti dal Maestro Claudio Cirelli.
La Corale Verdi è il primo coro al mondo nato nel nome di Giuseppe Verdi, e si è resa disponibile a concorrere al benessere sociale offrendo il suo contributo artistico. Tra l’altro ha già offerto un’anteprima con un piccolo concerto lirico che si è tenuto lunedì 4 maggio in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’evento, offerto ai malati e agli operatori dell’ospedale Oglio Po impossibilitati a partecipare all’evento in Teatro. Per informazioni: 339-8522376 (Maria Rosa), 333-2772624 (Claudio).
V.R.