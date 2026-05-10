Festa del Vaisakhi, così anche Casalmaggiore celebra le tradizioni Sikh

Festa del Vaisakhi a Casalmaggiore: come da tradizione, la marea Sikh ha colorato le strade della città, partendo dall’area commerciale fino ad arrivare in centro, in piazza Garibaldi, momento clou della celebrazione che ogni anno si rinnova.

Ma che cosa si festeggia, nella cultura Sikh? «Nel nord dell’India, nello Stato del Punjab – spiegano gli organizzatori – il Vaisakhi rappresenta due eventi importanti, legati alla cultura e alla religione Sikh. Da una parte segna l’inizio della raccolta del grano; dall’altra celebra il battesimo della comunità Sikh, istituito dal nostro decimo Guru, che ha trasmesso un messaggio di uguaglianza e fratellanza. Oggi siamo a Casalmaggiore per celebrare questa festa che, ormai da oltre un decennio, trova accoglienza in questa città. Ringraziamo tutti i cittadini di Casalmaggiore per questa condivisione di cultura e fraternità».

La maggior parte dei partecipanti arriva dal Nord Italia, soprattutto da Lombardia ed Emilia-Romagna. Negli ultimi anni, però, la celebrazione si è diffusa in molte città italiane. Tra aprile e maggio si svolgono infatti i “Nagarkirtan”, le tradizionali processioni Sikh che attraversano le città per rappresentare e condividere i valori della fratellanza, dell’uguaglianza e dello scambio culturale.

Non sono mancati, come da tradizione, i momenti di riconoscenza da parte della comunità Sikh, che ha richiamato partecipanti anche dalle province limitrofe. Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore Sara Valentini, e alle forze dell’ordine, coinvolte nell’organizzazione e nella gestione della sicurezza dell’evento.

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