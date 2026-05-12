Ultime News

12 Maggio 2026 La Corale Verdi riempie il Comunale nell'evento benefico per l'Oglio Po
12 Maggio 2026 Casalmaggiore, fornisce false generalità ai Carabinieri: denunciato un 29enne
12 Maggio 2026 Zaffanella rilancia il dibattito sulla sanità nel comprensorio
12 Maggio 2026 Famiglie Arcobaleno, festa e nota polemica: "Prima volta senza patrocinio"
12 Maggio 2026 Kata Cadetti, Pasanisi conquista il pass per gli Italiani
Sport

Kata Cadetti, Pasanisi conquista il pass per gli Italiani

Al Regionale Fijlkam Cadetti di Brembate Sopra, Angelo Pasanisi conquista la qualificazione ai Campionati Italiani di Ostia Lido. Ottimo risultato anche per il team A.S.D. Shotokan Karate Do

Angelo Pasanisi protagonista al Campionato Regionale Fijlkam Cadetti
Fill-1
,

Domenica 3 maggio, presso il Palazzetto dello Sport di Brembate Sopra (BG), in occasione del Campionato Regionale Fijlkam Cadetti, specialità kata individuale maschile, Angelo Pasanisi, alla sua prima esperienza in ambito regionale, ha staccato il pass per i prossimi Campionati Italiani di categoria, che si terranno il 22, 23 e 24 maggio presso il Centro Olimpico di Ostia Lido (RM).

La Fijlkam Lombardia, infatti, può inviare ai Campionati Italiani i primi dieci atleti qualificati.

Buona la conduzione di gara del quindicenne che, dopo quattro turni tiratissimi, ha concluso al 7° posto in una categoria che vantava la presenza di diversi concorrenti di alto livello tecnico.

Anche in questa occasione, il team del M° Claudio Lena è stato tra i protagonisti, conquistando un ottimo 5° posto nella classifica generale kata maschile Cadetti.

L’atleta del team A.S.D. Shotokan Karate Do al Palazzetto dello Sport di Brembate Sopra

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...