Kata Cadetti, Pasanisi conquista il pass per gli Italiani
Al Regionale Fijlkam Cadetti di Brembate Sopra, Angelo Pasanisi conquista la qualificazione ai Campionati Italiani di Ostia Lido. Ottimo risultato anche per il team A.S.D. Shotokan Karate Do
Domenica 3 maggio, presso il Palazzetto dello Sport di Brembate Sopra (BG), in occasione del Campionato Regionale Fijlkam Cadetti, specialità kata individuale maschile, Angelo Pasanisi, alla sua prima esperienza in ambito regionale, ha staccato il pass per i prossimi Campionati Italiani di categoria, che si terranno il 22, 23 e 24 maggio presso il Centro Olimpico di Ostia Lido (RM).
La Fijlkam Lombardia, infatti, può inviare ai Campionati Italiani i primi dieci atleti qualificati.
Buona la conduzione di gara del quindicenne che, dopo quattro turni tiratissimi, ha concluso al 7° posto in una categoria che vantava la presenza di diversi concorrenti di alto livello tecnico.
Anche in questa occasione, il team del M° Claudio Lena è stato tra i protagonisti, conquistando un ottimo 5° posto nella classifica generale kata maschile Cadetti.